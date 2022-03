Sicca Jazz, le festival de la résistance ‘Back to Life’ du 15 au 20 mars 2022 au Kef

Le Sicca Jazz Festival revient à la vie et renoue avec son public ‘en personne’ pour une 7ème édition qui se déroulera en deux temps. Un premier rendez-vous est donné aux mélomanes du jazz et des amoureux de la région du Kef au Centre Des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef du 15 au 19 Mars 2022.

Ramzi Jebabli le fondateur du festival Sicca Jazz a exposé les grandes lignes de l’événement au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée au nouveau centre technologique du Kef, le centre Elife.

Il indique que 5 concerts seront proposés au public avec de grosses pointures du jazz à l’instar du groupe Electro de Luxe, le saxophoniste Guillaume Perret, les trompettistes et chanteurs américains Boney Fileds et Theo Crocker en plus du batteur-chanteur algérien Karim Ziad.

Les organisateurs espèrent que les concerts du festival Sicca Jazz 2022 prendront place sous le chapiteau de la Kasbah du Kef, si les moyens et les subventions le permettent, à défaut le centre des Arts dramatiques du Kef accueillera les spectacles.

Programme Sicca Jazz 2022 au Centre Des Arts Dramatiques Et Scéniques du KEF :

Mardi 15 mars : Moncef Genoud Project invite Christine Vouilloz (en partenariat avec l’ambassade suisse en Tunisie) Mercredi 16 mars : Guillaume Perret, Jazz Electro (France) Jeudi 17 mars : Karim Zied / Mehdi Nasouli, Meeting (Algérie-France)

Bab L’Bluz – Jazz-Gnawa (France-Maroc) Vendredi 18 mars : Boney Fields, Jazz-Funk-Blues (USA) Samedi 19 mars : Wonder Collective ‘Woco ‘ (France) Dimanche 20 mars : 24 Parfums de Mohamed-Ali Kammoun, Spécial Fruiga (Tunisie) Tous les spectacles commencent à 20h00, hormis celui de la clôture, prévu à 19h00

Siccajazz scène libre (15 au 19 mars) au Centre Hedi Zoghlami à Ras El Ain:

– Issaouiyet el Kef (musique soufie)

– Concert Cirta-Nova de Souhail Cherni (fusion-musique du monde)

– Concert Loulia Band (musique du monde)

– Concert Cigar’s Band (latino- jazz)

– Concert Midnight PIN (Rock-jazz).

La scène libre est ouverte tous les jours du festival à partir de 13h jusqu’à 18h00 (show cases jeunes talents de Kef-concerts-dj set).

Il faut attendre le mois de Septembre 2022, pour assister au 2ème rdv programmé dans le cadre de cette saison, à savoir le Sicca Jazz Live Factory, une nouvelle scène indomptable et éclectique.

Le Live factory concocte des scènes inédites qu’il teste sur un public curieux et dans un décor naturel à tomber qui investira les sites autour du Kef. Le maitre mot du Live factory « la créativité ». Entre fusions, talents du moment, jams, jazz expérimental, performance électro, world music, les expériences artistiques s’y bousculent.

Sicca Jazz aura un écho positif auprès des habitants, des mécanismes économiques et sociaux de la région, et une première pierre à l’édifice d’une politique de décentralisation culturelle, qui aura émané depuis le Nord-Ouest Tunisien.

Les billets de Sicca Jazz 2022 sont disponbiles pour la vente en ligne sur le site Teskerti.tn

S.B.