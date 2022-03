US Monastir vs Etoile Sportive Du Sahel : où regarder le derby sahélien du 9 mars 2022?

US Monastir rencontre Etoile Sportive Du Sahel lors de la 10e journée de la Ligue Pro 1 Tunisienne mercredi 09 mars 2022. Le match US Monastir vs ESS se joue à 14h00.

Le derby sahélien sera décisif pour les protégés de Faouzi Benzarti, Us Monastir (18 points) afin de conforter leur place en tête du classement, mais aussi pour les étoilés (4e, 11 points) qui reviennent de loin et qui tenteront de s’installer sur le podium, sous la conduite de leur nouveau coach et ex-entraineur de l’US Monastir, Lassad Jarda, qui vient de remplacer Roger Lemerre, démissionnaire.

Vous pouvez regarder le match US Monastir vs Etoile Sportive Du Sahel en direct live sur la chaîne AL kaas . Lien streaming du match US Monastir vs ESS sur alkass.net

Tekiano