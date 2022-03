Saveurs de l’Année 2022 : les marques de l’argo-alimentaire qui plaisent le plus aux Tunisiens

La cérémonie des Saveurs de l’Année Awards, revient pour une 9ème édition en 2022. Cet événement gustatif le plus couru par le secteur agro-alimentaire et le plus attendu par le consommateur désigne les produits préférés des tunisiens. Il s’est déroulé dans la soirée du 9 mars à presque un mois du début du ramadan 2022.

L’opération Saveurs de l’Année en Tunisie est organisée par Moez Khaddouma, Directeur Général de la société Proximal et représentante de Monadia, premier centre de qualité Consommateur Européen.

Il a présenté le palmarès de Saveurs de l’Année Awards 2022 qui réunissait les équipes des marques lauréates, de nombreux journalistes et des grands chefs représentant le fleuron de la gastronomie tunisienne.

« L’édition 2022 des Saveurs de l’Année revient encore plus en force. Non seulement, nous nous sommes enrichis de nouvelles marques et de nouveaux produits, mais, depuis huit ans, nous constatons, avec un immense plaisir, que le signe Saveurs de l’Année représente véritablement un gage de confiance incontournable pour le Tunisien, toujours plus exigeant sur la qualité gustative des produits qu’il consomme » déclarait Moez Khaddouma.

Liste des Marques Lauréates ayant obtenu la mention “Approuvé Saveur de l’Année 2022”, goûtées par un jury de consommateurs Tunisiens :

Cafés ELLOUZE : Café Turc Pur Cafés Ellouze, Café 100% Pur Arabica Cafés Ellouze et Café Pur Cafetière Italienne Relax Cafés Ellouze CHO : Huile Végétale Ghazela Trio d’Or SHEYLUS : Zit El Maassara à la Traditionelle JOUDA: DC de Tomate et Harissa LE MOULIN : Le Moulin Halva Nature, Le Moulin Halva aux Pistaches, Le Moulin Halva auw Amandes, Le Moulin Halva au Chocolat et Le Moulin Halva Light GAIA FOOD INTERNATIONAL : Peanota Classique Creamy MOULIN D’OR : Muffin Fourrage Crème Cacao, Browniz Classique, Browniz Intense, Tartelette d’Or,Adoro, Pain de Mie Nature THON LA GOULETTE : Thon Entier à l’Huile d’Olive, Thon Entier à l’Huile Végétale et Thon Entier Sans Sel ajouté à l’Huile d’Olive LES PATES WARDA : Nwasser, Hlelim L’EPI D’OR :Cousous Fin, Couscous Moyen et Couscous Complet GIAS INDUSTRIES : Ma crème à tartiner Vanoise aux Noisettes et au Cacao CHAHIA : Œufs Frais Riches en Carotène et Œufs Frais Riches en Oméga 3

En 2020, plus de 7 consommateurs sur 10 déclaraient se sentir rassurés par la présence du signe Saveurs de l’Année sur les produits lauréats tandis que plus de 9 consommateurs sur 10 étaient satisfaits du goût de ces mêmes produits, se basant sur une étude réalisé par le bureau Prodata sur un panel de 610 ménagères.

Tekiano avec communiqué