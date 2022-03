Une autorisation de diffusion exceptionnelle octroyée à “Nessma el Jadida”

La HAICA, Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle annonce avoir octroyé une autorisation de diffusion exceptionnelle de neuf mois à la chaîne de télévision “Nessma” lui permettant, ainsi, de reprendre la transmission de ses programmes.

Cette décision intervient à la suite d’un accord conclu entre la HAICA et la “Maghreb Broadcast Company”, société qui dirige et exploite la chaîne, désormais rebaptisée “Nessma el Jadida”.

Selon la HAICA, l’autorisation de diffusion prendra fin le 31 décembre 2022. En attendant, la société est appelée à déposer un dossier pour l’obtention d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée conformément à la législation en vigueur.

L’accord, signé par le président de la HAICA et le représentant légal et président du conseil d’administration de la société “Maghreb Broadcast Company”, fixe les engagements et les conditions à respecter pendant la durée exceptionnelle de diffusion et ce, jusqu’à l’obtention de la licence.

Selon un communiqué de la HAICA, les conditions fixées se résument au changement du logo de la chaîne et à la présentation de toutes les garanties nécessaires à son indépendance. Le capital de la société ne doit comprendre aucune entité physique ou morale liée à un parti politique ou dominé par des capitaux étrangers, explique la HAICA.

La chaîne s’engage, également, à garder l’ensemble des salariés et à préserver leurs droits acquis.

Tekaino avec TAP