Hors-Lits Tunisie 2022: 11e édition à Médenine, Gabès, Tozeur, Zaghouan et Manouba

La 11ème édition de la manifestation artistique Hors-Lits 2022 proposée par l’association “AL BADIL – L’Alternative Culturelle” investira 5 villes tunisiennes durant la période allant du 18 au 27 mars 2022.

Ce festival itinérant débutera dans la ville de Médenine le 18 mars et se poursuivra à Gabès le 19 mars, Tozeur le 20 mars puis Zaghouan le 25 mars et enfin Manouba le 26 et 27 mars.

Lors de chaque édition, le spectateur assiste à 3 performances de 20 minutes chacune : entre danse, chant, théâtre… Plus qu’une soirée culturelle, c’est avant tout une expérience inédite que le spectateur vit.

Depuis son lancement en Tunisie, le « Hors Lits », aura offert à une trentaine d’artistes un espace de diffusion et de rencontres et ce, avec des ressources limitées mais une grande volonté. Ce à quoi nous aspirons, c’est la démocratisation de la culture pour en faire un facteur de développement économique et durable pour les jeunes participants.

Plus d’informations sur le programme Hors-Lits et les spectacles de l’édition 2022 sur la page facebook d’Al Badil et le site internet de l’association. Ce programme est soutenu par l’Institut Français de Tunis, et la fondation Drosos.

Infos & réservations : horslits.tunis@gmail.com

Tekiano avec communiqué