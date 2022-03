Super Nintendo World: Un parc d’attraction inspiré de l’univers de Super Mario à Hollywood en 2023

Après le ‘Super Nintendo World’ lancé au Japon en plein période du covid, un nouveau parc attraction inspiré de l’univers de Super Mario verra le jour au parc Universal Studios Hollywood aux USA en 2023 .

L’annonce du lancement de ce noveau parc a été faite par les studios américains, en marge de la célébration du ‘MAR10 Day’, le jour qui rend hommage aux personnages emblématiques de l’univers LEGO® Super Mario™ et qui se déroule le 10 mars de chaque année.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022