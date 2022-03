Tunis Sports City: Les composantes du méga projet émirati qui investira les berges du Lac de Tunis

Le méga projet Tunis Sports City, proposé par le groupe Bukhatir, un des groupes les plus influents des Emirats Arabes Unis, annonce un nouvel élan et une éventuelle reprise des travaux pour édifier cette ville moderne s’étendant sur 250 hectares sur les berges nord du Lac de Tunis.

“Notre volonté est de provoquer une nouvelle dynamique pour notre projet, d’avancer rapidement et ainsi de rattraper le temps perdu. Notre objectif premier est de faire de Tunis Sports City une nouvelle ville qui s’inscrira dans une logique de développement durable et de respect de l’urbanisme écologique”, a déclaré Salah A. BUKHATIR, Chairman du Groupe Bukhatir, lors d’une conférence de presse organisée le 10 mars 2022, accompagné par le nouveau Président Exécutif de la filiale Bukhatir en Tunisie, Afif Béjaoui.

Les composantes du projet Tunis sports City

Tunis Sports City se présente comme un projet multidimensionnel offrant une panoplie de volets complémentaires et diversifiés qui en font toute l’originalité :

– Un volet sportif, offrant quatre académies de formation (football, natation, tennis et golf), aux standards internationaux, en partenariat avec de prestigieux clubs européens,

– Un volet touristique composé de six hôtels de très haut standing,

– Un parcours de golf de neuf trous, sur 53 ha, signé l’architecte Peter Harradine, en partenariat avec The Professional Gulf Association (P.G.A.) – United Kingdom,

– Un Central Park de 20 ha qui offrira des parcours de santé pédestres et des espaces d’animation et de loisirs,

– Un volet résidentiel de standing international, ouvert sur les berges nord du lac de Tunis, sur le parcours du golf, et sur le Central Parc.

– Un volet Shopping, Retail et Loisirs, avec un mall de dimension internationale, implanté sur 13 ha,

– Une multitude d’espaces verts aménagés et judicieusement répartis sur l’ensemble du projet.

– Un volet Business Zone, avec un quartier d’affaires, répondant aux dernières normes internationales de très haut standing.

– Un volet animation, avec une corniche de 3 km sur bord du Lac nord, accessible au grand public, avec ses terrasses et ses composantes d’animation et de loisirs.

Tunis Sports City sera une ville verte, moderne dans le respect de l’environnement

Le PDG de la filiale du groupe Bukhatir en Tunisie, Afif Bejaoui, a indiqué que le projet va créer des milliers d’emplois directes et indirectes. Il précise qu’il existe une réelle volonté d’intégrer les habitants des quartiers du Kram avoisinant dans la mise en place du projet.

Le Chairman du Groupe Bukhatir, quant à lui, pense que ce projet sera l’un des meilleurs projets édifiés en Tunisie ces dernières années. Salah Bukhatir précise que des ajouts sont faits dans le projet pour qu’il respecte les normes écologiques internationales, en vigueur dans plusieurs projets du groupe à travers le monde.

Il va œuvrer pour intégrer les innovations technologiques dans la conception de la ville, booster le concept de la ville verte en misant sur l’économie d’énergie, le recyclage et l’énergie renouvelable.

Le coût total du projet s’articule autour des 5 milliards de dollars et la première phase qui consiste en la mise au point du parcours du Golf et du village sportif devrait s’achever en 2026. Les deuxième et troisième phases sont prévues, respectivement pour 2028 et 2032.

Tekiano