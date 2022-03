Tunisie – météo : Ciel peu nuageux et températures stationnaires

Le ciel sera vendredi 11 mars 2022, peu nuageux sur la plupart de régions de la Tunisie. L’après midi, les nuages deviendront plus denses surtout sur les zones ouest du pays, avec possibilité de chute de pluies.

Les températures seront stationnaires et les maximales varieront entre 18 et 22 degrés sur le nord et les hauteurs, et entre 20 et 24 degrés ailleurs.

Le vent soufflera relativement fort, avec une vitesse qui peut atteindre les 50 km/h près des cotes. La vigilance doit être de mise. La mer sera agitée à très agitée.