Journée Nationale de l’Artisanat et de l’Habit Traditionnel célébrée du 14 au 18 mars 2022

La journée Nationale de l’Artisanat et de l’Habit Traditionnel, qui coïncide avec le 16 mars de chaque année sera célébrée par un programme de manifestations nationales régionales et locales du 14 au 18 mars 2022, informe l’Office national de l’artisanat tunisien.

Le “Prix national pour la promotion de l’artisanat et des métiers d’art” et le “Prix national des jeunes de l’artisanat” dans l’objectif de mieux promouvoir l’artisanat national, de redonner à l’habit traditionnel tunisien l’importance qui est la sienne et d’encourager l’investissement dans ce domaine seront décernés décerner le 16 mars 2022 par l’ONAT.

Une exposition artisanale se tiendra du 14 au 18 mars 2022, à la Galerie de l’Information à l’avenue Habib Bourguiba (Tunis) sur le thème “Les exportations des produits traditionnels et les créations des nouveaux entrepreneurs diplômés des universités”.

A l’échelle régionale, un programme de festivités riche et varié est prévu en collaboration avec la société civile et les structures régionales et locales.

En marge de ce programme régional, les artisans les plus impliqués dans la préservation du secteur de l’artisanat à travers la formation et l’accompagnement des jeunes artisans seront honorés. Des compétitions, des campagnes et des ateliers de sensibilisation sur l’importance de l’artisanat et de l’habit traditionnel seront également organisés dans les écoles et les jardins d’enfants.

Les régions connaîtront aussi, la tenue de journées portes ouvertes et de conférences dans les centres de formation et les structures d’appui, sur l’investissement dans les métiers de l’artisanat, l’innovation et la commercialisation des produits de l’artisanat, ainsi que des expositions commerciales régionales et des activités d’animation dans les villes.

Par ailleurs, le Salon de la création artisanale de 2022 se tiendra du 18 au 27 mars au Parc des expositions du Kram.