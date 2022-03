Le milliardaire Bill Gates investit dans une technologie qui remplacera même les Smartphones

Le milliardaire américain Bill Gates, co-fondateur de Microsoft compte investir dans une nouvelle technologie qui sera capable de remplacer même les Smartphones et autres gadgets intelligents.

Un des hommes les plus riches du monde, qui est aussi écrivain, conférencier et visionnaire, ayant entres autres prédit une pandémie qui attaquera l’humanité, pense que les tatouages ​​électroniques ”tech Tats” développés par la société Chaotic Moon Studios, une technique basée sur la biotechnologie visant à analyser et à collecter des informations sur le corps humain, sera la technologie du future.

Ces tatouages ​​électroniques sont encore au stade de développement, les données déjà publiées montrent qu’ils s’appliquent directement sur la peau et portent de petits capteurs et trackers alimentés par une encre spéciale capable de conduire l’électricité. Vidéo de Tech Tats des studios Chaotic Moon:

L’idée de Bill Gates c’est que cet outil fonctionnerait comme un moyen d’effectuer des actions comme appeler, envoyer un message ou rechercher une adresse, des fonctions similaires à celles offertes par un téléphone portable. Il pense que ces tatouages électroniques pourraient devenir révolutionnaire et permettraient aussi d’envoyer des informations médicales attestant de la santé des personnes tatouées et de la performance des athlètes.

I.D.