Thysdrus, Journées Romaines d’Eljem du 17 au 20 mars 2022 à El Jem

L’amphithéâtre romain d’Eljem accueille la 5ème édition de Thysdrus, Journées romaines d’Eljem, proposées par l’association We Love El Jem, les 17,18, 19 et 20 mars 2022. Ces journées plongeront les visiteurs au coeur de l’ambiance et des traditions romaines.

Plusieurs ateliers dédiés à des métiers ancestrales comme la mosaïque, la frappe de monnaies romaines, le traitement de l’argile et du cuir seront proposés au jardin de l’amphithéâtre romain d’Eljem.

Mais ce sont les enfants qui seront le plus gâtés avec des ateliers de dessins, des espaces de jeux romains, tir à l’art, fausse fouille et prise des photos avec des légionnaires romains.

L’association We Love Eljem, organisatrice de l’événement, a pour vocation de diffuser et de rendre accessible au plus grand nombre l’Histoire et le savoir scientifique concernant la culture romaine. La ville d’Eljem « THYSDRUS », dont l’amphithéâtre romain est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, fournit le cadre idéal pour ses activités.

Des expositions de mosaïque, peinture romaine, poterie et médecine romaine ainsi qu’une boutique antique seront visible tout au long de l’événement. Les visiteurs pourront également se délecter de spectacles divers comme le combat de gladiateurs, de la danse romaine et de la musique antique.

Les nocturnes de Thysdrus à Dar Eljem après 19h, prévoient des projections débat du film Thysdrus et un spectacle de musique romaine. 3 conférences sont programmées autour des Instruments de musique romains, la peinture gréco-romaine et le le légionnaire romain.

Le dimanche 20 mars 2022, un carnaval romain partira de la mairie d’El Jem pour arriver à l’amphithéâtre romain d’Eljem, suivi d’un spectacle de clôture à esplanade de l’amphithéâtre romain d’Eljem.

L’entrée sera gratuite pour toutes les journées du festival.

