Tunisie- Vacances scolaires du printemps 2022 : Programme à la Cité des Sciences de Tunis

Les vacances scolaires du printemps 2022 en Tunisie ont débuté le 14 mars et se poursuivent jusqu’au 27 mars 2022. Plusieurs centres culturels et de loisirs ont concocté des programmes spéciaux pour divertir mais aussi approfondir les connaissances des écoliers et lycéens durant ces longues vacances.

La Cité des Sciences de Tunis, fidèle à ses habitudes, et avec l’allégement des conditions sanitaires et l’augmentation de la capacité des salles en Tunisie, a choisi de proposer un programme riche avec plusieurs activités autour de la vulgarisation des concepts scientifiques les plus courants et l’ouverture sur les nouvelles technologies, dédiées aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Les ateliers scientifiques de la cité des sciences porteront notamment sur les microbes, le corps humaines mathématiques, les sciences de la vie, l’homme, la terre et l’espace, l’ADN et l’univers.

D’autres ateliers porteront sur les phénomènes astronomiques, l’alimentation et les énergies renouvelables, les phénomènes physiques et chimiques en plus de plusieurs séances d’initiation à la Robotiques, animation et modélisation en 3D.

Programme de la cité des sciences de Tunis durant les vacances scolaires du 14 au 26 mars 2022:

L’accès aux activités de la cité des sciences de Tunis durant les vacances sont, pour la plupart, accessibles gratuitement sur inscription à la médiathèque. Pour plus d’informations, consultez le site www.cst.rnu.tn

S.B.