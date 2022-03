Journées des Arts de la Marionnette de Carthage 2022 dans le Grand Tunis et les régions (Programme)

La 3ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage, JAMC 2022 organisée par le Centre National des Arts de la Marionnette, est prévue du 19 au 26 mars, à la Cité de la Culture à Tunis et dans les régions. Le thème des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage 2022 est “Marionnette, Art et Vie”. Ce festival qui attire un jeune public s’organise parallèlement à la tenue des vacances scolaires du printemps en Tunisie.

Des troupes internationales de Marionnettes en provenance de 18 pays seront attendues. L’égypte sera le pays invité d’honneur des JAMC 2022 et proposera 4 spectacles égyptiens avec un hommage à de célèbres marionnettistes comme Mohamed Kochek et Mohamed Noreddine.

Le marionnettiste tunisien, Mohamed Bechir Jalled, un pionnier de cet art ayant contribué à la création du mouvement du théâtre de la marionnette en Tunisie sera également à l’honneur aux côtés de l’association Neapolis de Théâtre pour enfants à Nabeul.

La cérémonie d’ouverture sera marquée par un défilé de marionnettes géantes à l’Avenue Bourguiba de Tunis, samedi 19 mars 2022 qui se dirigera vers l’avenue Mohamed V pour entrer par la suite à la Cité de la Culture.

Les JAMC 2022 prévoient pas moins de six spectacles par jour destinés à un public enfant et adulte.

Porgramme des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage 2022 à la cité de la culture :

Les Journées seront ouvertes sur les régions dont Nabeul et Mahdia en plus de certaines zones du Grand Tunis comme la ville de Ben Arous et certains quartiers d’El Mourouj et de Hammam-Lif. Les organisateurs ont annoncé la tenue de spectacles dans ces régions, qui sont issus d’Italie, de Belgique, du Portugal, d’Espagne et de la République Tchèque.

JAMC 2022 dans les régions :

Une exposition de vente de marionnettes en argile fabriquées par les potières de Sejnane à Bizerte dont le savoir-faire est classé au patrimoine mondial de l’Unesco est prévue en marge des journées dans le hall de la cité de la culture de Tunis.Il y aura également des marionnettes en sucre qui constituent une spécificité propre à la région de Nabeul au Cap Bon.

