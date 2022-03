Tunisie : Liste des médicaments manquants publiée par l’Association des Pharmaciens Tunisiens

Plusieurs médicaments sont en rupture de stock en Tunisie ou sont difficiles à obtenir dans les pharmacies privées en ce moment. Le président de l’association des pharmaciens, Nadhem Chakri précise que 721 médicaments pour différents types de maladies sont en rupture de stock en Tunisie ou sont difficiles à obtenir dans les pharmacies Tunisiennes jusqu’au mois de mars 2022.

L’association suivra l’évolution de la situation dans la période à venir afin de mettre à jour cette liste en fournissant des médicaments pour les mois à venir et en évaluant la situation des manquants.

L’association des pharmaciens a publié la Liste des médicaments manquants, en Tunisie dont 721 médicaments, sur sa page ” Facebook ” à la date du 12 mars 2022:

ABBOTICINE SIROP (ADWYA)

ACTISOUFRE NASAL BUCCAL PULV

ACTISOUFRE NASAL BUVABLE AMP B/30

ACTOPRIL 50MG COMP B/60

ACTRAPID INSULINE 100 UI B1

ACUILIX 20MG COMP SEC B/28

ACUITEL COMP 5 MG BT/28

ACUPAN 20MG SOL INJ BT/5

ADENAFIL 50MG COMP B/1

ADENAFIL 50MG COMP B/2

ADONTAG 75MG GELUL B/30

ADRENALINE 5MG/5ML INJ B/10 RENAUDIN

AFRIDIGEST 150GR/1SACHET

ALBUMINE H20% VIALEBEX F/50

ALCOOL 95 % 20 LITRES

ALDACTONE 25MG COMP B/30

ALDARA 5% CREME DERM BT/12 SACHETS

ALEZINE 5MG COMP ORO DISP BT/6

ALPRESS L.P 2.5MG COMP/BTE 30

ALPRESS L.P 5MG COMP/BTE 30

AMBROGAM 0,6% SOL FL/150ML

AMLODEP 5MG COMP B/30

AMOXICILLINE SANOFI 250MG/5ML F/60ML

AMPICIL 0,5G INJ BT/1

AMUSTIL CREME DERM T/30G

ANALGAN COMP BT/20

ANALGAN EXTRA COMP B/16

ANASPASM ORO 80 MG B20

ANSEMID 40MG COMP B/40

ANSEMID 500MG COMP B/36

ANTACID SP

ANTIOMAL 750MG COMP B/60

ANTIVIR 200MG 5ML SP F/125ML

APHRODIS 20MG COMP B/4

APHRODIS 20MG GELUL B/8

APIGUARD AMP INJ B/10

APISTAN BT 10

APIVAR 500MG LANIERE RUCHE D ABEILLE SACHET B/10

APREPITANT EG 125 mg

APREPITANT EG 80 mg

ARALEAD PLUS 16MG/12.5 COMP B/90

ARAVA 20MG COMP F/30

ARGINO B B24

AROMAPLEX 25MG COMP BT/30 (AROMASINE)

ASCABIOL LOTION FL/125ML

ASPEGIC 100MG SACHETS B/30

ASPEGIC 250 MG B16

ASPEGIC 500MG SACHET B/16

ASPIRINE 500 MG B20

ATACAND 16MG COMP B/30

ATACAND 8MG COMP B/30

ATARAX 25 MG B30

ATARAX 25 MG COMP B/30

ATENOR 100MG COMP B/30

ATENOR 50MG COMP BT/30

ATIMOS 12MCG INH F/100 DOSES

ATROALDO 20MG/DOSE SOL INH FL 10ML/200 DOSES

AURICULARUM PDRE AURICULAIRE

AURIZON SUSP AURIC F/10ML B/1

AVIAMINE FL/250ML

AVOMIN 1MG COMP B/28 (ARIMIDEX)

AZATHIOPRINE 50 B100

AZIX 1500MG/37.5ML SUSP FL 37.5ML

AZIX 600 40MG PDR SUSP F/15

AZIX 900 40MG PDR SUSP F/22.5

AZRO 1500 MG/37.5 ML 40 MG/ML 37.5 ML

BACTRIM SIROP ENF FL/100ML

BASEAL SOL 0.5% 125ML

BCG ID FL/10 DOSES

BECLO-ASMA 250UG AER F/200 DOSES

BECLOJET 250MG AEROSOL

BEDELIX B30

BERLTHYROX 100UG COMP B/100

BERLTHYROX 50UG COMP B/100

BETADINE 10% GEL DERMIQUE

BETADINE SCRUB SOL EXT F/500ML

BETADINE SOL BUCCAL F/125ML

BETADINE SOL MOUSS 125ML

BETADINE SOL.DERMIQUE F/125ML

BETADINE SOLUTION GYNECO/125ML

BETANYL SOL INH 5MG B/50

BETASEPTINE SOL DERM 500ML

BEVITINE 100 MG/2 ML VIT. B1 B5

BI TILDIEM LP 90MG B/28 CP

BI-SPIROGYL COMP BT/20

BIAFINE EMULSION T/100ML

BIAFINE EMULSION T/200ML

BIALMINAL 100MG SEC BT/60 (PHENOBARBITAL)

BICARBONATE SODIUM AMP 4.2% B/10

BIPROCARD 10MG COMP BT/30

BIRODOGYL COMP B/10

BISOCOR 5MG COMP BT/30 (BISOPROLOL)

BISPIROGYL B10

BISPIROGYL B20

BRAVAL 10MG COMP B/30

BRAVAL 5MG COMP B/30

BRICANYL LP 5MG COMP B/60

BROBION FL/250ML

BROMHEXINE DRAGEES 4MG BT/40

BRONCHOTHIOL ENF. 2% 125 ML

BRONCHOTHIOL SP AD

BUDENA 64UG SPRAY NASAL 120 DOSES

BUSCOPAN 10 MG CP B40

BUSCOPAN 10 MG SUPPO B5

C.M.V 500GR AFRIMED

CALCIFAST 500MG COMP B/30

CALCIPARINE 0.5 B2

CALCITOP 500MG COMP A SUCER BT/30

CALMACIDE COMP BT/24

CALMATUX CP B20

CALMATUX ENF

CALMATUX NN

CALMIVET 40 COMP

CARBOLESS 50MG COMP B/90

CARBOSYLANE AD 24DOSES/48 GELULES

CARBOSYLANE AD 48 DOSES/96 GELULE

CARBOSYLANE ENF GELULES B/48

CARDOSYL 4MG COMP B/28

CARTEOL LP 1% COLLYRE F/3ML

CEFAXONE 1GR INJ IM BT/1

CEFAXONE IM IV 500MG INJ B/1

CEFAXONE IV 1GR INJ B/1

CEFODOX 40MG SUSP F/100ML

CEFOKEN 100MG SIROP 60ML

CEFOKEN 200MG GELUL B/16

CEFOTIM 1GR IM INJ B/1

CEFTAZIDIM MYLAN 1 GR INJ

CEFTAZIM 0.5 GR IM/IV B1

CEFTAZIM IM/IV 1GR INJ B/1

CEFTIOCYL SUSP INJ FL 100ML

CELEBREX 200MG GELULES BT/10

CELOCURINE 50MG INJ B/10

CETAMOL 1GR COMP B/8

CETAMOL 500MG COMP B/16

CETAMOL SP FL/100ML

CHELATES MAGNESIUM F/1L

CHLOROHISTOL 4MG BT/20 COMP

CHLOROTHIAZIDE 500 MG B20

CHOLESTYRAMINE B30

CIAPLUS 10MG COMP B/4

CIAPLUS 10MG COMP B/8

CIAPLUS 20MG COMP B/8

CIBLOR AD 1GR BT/12

CIBLOR AD/ENF 500MG BT/12

CIBLOR ENF 100MG FL/60ML

CICLOVIRAX 5% CREME DER TB/5GR

CIPRO 200 MG IV B1 100 ML

CLARANTIN 100 MG B20

CLARID 50 MG 60 ML

CLAVOR 500MG SACHET B/24

CLIMASTON 1MG/10MG COMP B/28

CLIMASTON 1MG/5MG COMP B/28

CLIMASTON 2MG/10MG COMP B/28

CLINOMEL N4 SOL INJ

CLIPTOL GEL DERMIQUE

CLOPIDOGREL 75MG COMP B/90

CO-APROVEL 300/12.5 COMP B/30

COAPROZAR 150/12,5MG COMP B/30

COAPROZAR 300/12,5MG COMP B/30

COBACTAN LC PDE B/15 I.MAMM

COCCIPROL SACH/120GR(REUNIS)

COFAMOX 20% PDRE OR SACHET 100GR

COLCHICINA LIRCA 1 MG B60

COLCHICINE COMP B/20

COLIVET FL/1L

COLLYRE BLEU FAIBLE

COMBISTRESS INJ FL/50ML

CONCOR AMLO 10/10MG COMP B/30

COPIGREL 75MG COMP B/30

COPIGREL 75MG COMP B/90

CORTEF 10MG COMP FL/100

CORTINEFF 0.1 MG B20

CORVASAL 2MG COMP B/30

CORVASAL 4MG COMP B/30

COSIMPREL 5/10 MG B30

CREON 12000U GELUL B/60

CUPRESSACEES PRICK TEST

CURACNE 40MG CAPS B/30

CURACNE GE 10MG CAPS B/30

CURACNE GE 20MG CAPS B/30

CURACNE GE 5MG CAPS B/30

CYCLO 3 CREME DERM 100GR

CYCLO 3 FORT GELULES

CYTOBICINE 10MG SOL INJ B/1 FL/5ML

CYTOBICINE 50MG/25ML SOL INJ B/1

CYTOFLU 1G/20ML SOL INJ B/1

CYTOPAXEL 100MG/16.7ML SOL INJ B/1

CYTOPAXEL 30MG SOL INJ B/1

CYTOTERE 20MG/1ML INJ B/1 (ERIOX)

CYTOTERE 80ML/4ML INJ B/1 (ERIOX)

DAIVOBET 50MCG/0.5MG GEL DERM 30GR

DANATROL GELULE BT/40

DAONIL 5 MG COMP BT/20

DEBRICOL PED 100 ML

DELAPRIDE 30MG/2,5MG COMP B/28

DEPAKINE 150 ML

DEPAKINE 500MG COMP B/20

DEPAKINE CHRONO 500MG COMP B/30

DEXAMEDIS 4MG INJ BT/10

DEXERYL CREME 150GR

DIABIPHAGE 1000MG COM B/60

DIALON 850MG COMP B/30

DIAMOX 250MG COMP B/24

DIARETYL 2MG BT/10 GELULES

DIARETYL 2MG BT/20 GELULES

DIARSIMED 100GR/1 SACHET

DIARSULFA PDRE 100GR

DICETEL 100MG COMP BT/20

DICLOGESIC ENF SUPPO B10

DIFLUCAN CAPSULE 150 MG

DILACOR 2MG COMP B/90

DILATRANE SP FL/200ML

DIMETASONE 0.5% PDE 15 GR

DIPHANTOINE 100MG COMP B/100

DIPROSTENE AMP/INJ

DITROPAN 5 MG B60

DOGMATIL 50MG GELUL B/30

DOLICASAIPH 75 MG B30

DOLIPRANE 500MG COMP B/16

DOLIPRANE 500MG SACHET AD

DOLIPRANE PRO COMP B/20

DOLIPRANE VIT C 500 EFF B/16

DOLIPREX SACHETS B/8

DOLIRHUME EXTRA COMP BT/16

DOLPAC 10MG COMP B/6

DOLPAC 25 COMP B/3

DOMINAR 250MG COMP BT/14

DOMINAR 500MG COMP BT/14

DOPERAN 10MG/2ML INJ B/4

DOXYVIT 500 SACHET 100GR

DRILL EXPECTORANT S.SUCRE AD. 5% 200 ML

DRILL PASTILLES CITRON MENTHE B24

DRILL PASTILLES MIEL ROSAT B24

DRILL PASTILLES S SUCRE B24

DRILL PASTILLES TETRACAINE B24

DUOFILM SOL EXT FL/15ML

DUOVISC SOL IM B/1 SER0,55ML

DUPHASTON 10MG BT/10 COMP

EBEFEN 20MG COMP B/30

EBETREXAT 2.5 MG B50

ECOZYL CREME

EFFERALGAN VIT C COMP

ELUDRIL PRO 0.5ML/0.5GR SOL BUC FL200ML

EMEND 125 mg/80 mg GELULE

ENERGIFOR BIDON 1 LITRE

ENERGISTIM BIDON 1L

ENGEMYCINE 10% FL/100ML

ENOXA 2000UI SOL INJ B/2

ENOXA 4000MG 0,4 INJ B/2

ENOXA 6000 UI 0.6 ML B2

ENOXA 8000UI SOL INJ B/2

ENOXAMED 10 000UI ANTI XA/1ML SOL.INJ. BT 2SER. PR

ENOXAMED 2000UI SOL INJ B/2

ENOXAMED 6000UI SOL INJ B/2

ENOXAMED 8000UI SOL INJ B/2

ENTEROGERMINA SUSP BUV B/10

ENTEROGERMINA SUSP BUV B/20

EOSINE AQUEUSE GILBERT 2% B/10

EPOMAX 2000UI INJ BT/1

EQUIMECTYL

EQVALAN DUO PATE ORAL SERINGUE

ERCEFURYL 90 ML

ERYLIK 4% GEL DERM TB/30GR

EUCAMPHINE AD PDE

EUCAMPHINE SIROP 150 ML

EURICAN CHPPI2 -L 1DOSE

EURICAN L

EXFORGE 5MG/160 B/28 COMP

EXFORGE HCT 10MG/160/25MG COMP B/28

FELDENE 20MG AMP/INJ B/2

FELDENE 20MG INJ BT/6

FEMAPLEX 2.5MG COMP B/30 (GYNOTRIL)

FERVEX SACHET ADULTE

FEUILLE DE SAULE CORRICIDE VERRUCIDE

FIBREX AD SACHET BT/12

FIBREX AD SACHETS B/8

FIBREX ENF SACHETS B/8

FLIXOTIDE 50MG AEROSOL F/120D

FLUMAX SIROP 0.6%

FLUPHENAZINE 2.5MG COMP BT/30

FOLINATE CALCIUM 50MG B/10

FORCI CALCIUM FL/1L

FORCI VITOL BT/250GR

FORLAX 4 GR ENF

FORTUM 0.5 GR IM/IV B1

FORTUM 1 GR IM/IV B1

FOSALEN 70 MG B4

FOSFOCINE FL INJ 4G BT/1

FOSTER NEXTHALER 100/6 POUDRE 120 DOSES

FRAXIPARINE 0,2 ML B10

FRAXIPARINE 0,3 INJ B/2

FRAXIPARINE 0,6 INJ B/2

FRAXIPARINE 0,8 ML B2

FUNZOL 50 MG B7

FUZOCIM 10 MG B30

FUZOCIM 10 MG B90

GALLIMYCINE SACHET 100GR

GARDENAL 100 MG B20

GAVISCON SUSP BUV B/24 SACHETS

GEMCITABINE NEAPOLIS 1G B 1FLACON

GLIBENCLAMIDE 5MG COMP

GLIMID 6MG COMP BT/90

GLUCONATE CALCIUM AMP BUV B100

GLYCINE 1,5% 3L POCHE

GONAPEPTYL 3,75MG INJ (DECAPEPTYL)

GRISEOFULVINE 125 MG B30

GRISEOFULVINE 250 MG B30

GYNERGENE CAFEINE COMP BT/20

GYNO-PEROZYL 150MG OVULE BT/3

HEALON 10MG /0.85ML

HEMAX 2000 UI B1

HEPATOP FL/250ML

HEPAVIKEL INJ F/100ML

HEPTAMYL COMP

HERPEX 5% CREME 5GR

HIPRAVIAR S F/1000 DOSES (CEVAC NEW L)

HYDROXO 10 000 SOL INJ 2 ML B4

HYDROXO 20 000 SOL INJ 2 ML B4

HYDROXO 5 000 B4

HYTACAND 16MG COMP BT/30

HYTACAND 8MG COMP BT/30

IBUPRANE 400MG COMP B/20

ICAZ LP 2,5 MG GELULE BT/30

ICAZ LP 5 MG GELULE BT/30

ILAX 4G BT/20 SACHETS

IMURAN 50 MG B100

IMUREK 50MG COMP BT/100

IMUREL 50 B100

INDOCINE 100 MG B10

INDOCINE 50 MG B10

INDOCOLLYRE UNIDOSE

INDOPAL 100 MG B10

INDOPAL 50 MG B10

INFLOCINE 3% 60 GR

INICARD 100 MG B30

INICARD 50MG COMP B/40

INIPRAZOL 15 MG B14

INIPRAZOL 15 MG B8

INIPRAZOL 30 MG B14

INIPRAZOL 30 MG B30

INSULATARD INSULINE HM 100 UI

INSULINE APIDRA SOLOSTAR B/5

IOR EPOCIM 2000 UI B10

IPPROTON 20MG GELULES B/8

IPPZOR 15MG GELULES B/28

IREMOFAR 25MG COMP BT/30 (ATARAX)

IRINOTECAN KABI 100MG SOLUTION 5ML B/1

IRYS 6MG COMP B/90

ISODIL 5MG COMP B/40

ISOPTINE 120 MG B30

ISOPTINE LP 240MG B/30 COMP

ITRACIM 100 MG B15

ITRACIM 100 MG B30

ITRACIM 100 MG B4

IVERMED 1% INJ FL/100ML

JASMINE COMP B/21

JUSLINE N 100UI INJ B/1(INSULATARD)

KABIVEN 1900 KCAL POCHE B/1

KALEOCURE 300 MG B40

KALEORID LP 600 MG B30

KALINOR RETARD P 600MG COMP BT/50 (KALEORID)

KETALGIC 50 MG B24

KETOMED 100MG 2ML INJ B/2

KETOMED 100MG 2ML INJ B/5

KETOPROGEL DERMIQUE T/50GR

LACTEOL FORT BT/10 SACHETS

LANZOR 30MG GELUL B/30

LARGACTIL 100 MG B30

LARGACTIL 25MG COMP BT/50

LAROXYL 40 MG/ML 20 ML

LATAZ 0.005% COLLYRE FL2.5ML

LATAZ-CO 0.5% 0.005% COLLYRE FL2.5ML

LENTOGEST 341MG/2ML SOL INJ BT/1FL

LEPONEX 100MG COMP B/50

LEPONEX 25MG COMP B/50

LESCOL 80MG COMP LP B/28

LETROZOLE ADVANS 2.5MG COMP BT/30

LEVOMEPROMAZINE 100 MG B20

LEVOMEPROMAZINE 25 MG B20

LEVORGICA 5MG COM B/7

LEVOTHYROX 100 MG B28

LEVOTHYROX 125UG COMP B/30

LEVOTHYROX 25UG COMP B/30

LEVOTHYROX 50 MG B30

LEVOTHYROX 75UG COMP B/30

LIPANOR GELULE 100MG B/30

LIPANTHYL 160MG COMP B/30

LOPRESSOR LP 200 B30

LOPRIL 50 MG COMP

LOVENOX 60MG/0,6ML INJ B/2

LOVIK 500 MG B10

LUMIGAN 0.3 3 ML

LYDOL 150MG GELUL B14

LYSANXIA 10MG COMP BT/40

LYSANXIA FL/20 ML GTTES

MAALOX 20MG GELUL B/14

MAALOX 20MG GELUL B/28

MADOPAR 250MG COMP B/100

MAMIFORT SECADO

MAMIFORT SUSP SERINGUE B/4

MAMMITEL INTRAMAMMAIRE B/4

MARBOCYL 2% INJ F/100ML

MAXILASE 3000 UI COMP B/24

MAXILASE SP FL/125ML

MEDICLAV 1GR/125 SACHET B/12

MEDICREME POT 500GR

MEGACEF 100MG SUSP/ENFANTS

MEGACEF 200MG B/16 GELULES

MEGACEF 40MG SUSP/NOURR

MEGAPLATIN 150MG INJ B/1 (CARBOPLATINE)

MEMIXA 10MG COMP BT/60

MERIONAL 150UI INJ B/1

MESTINON COMP

METEOSPASMYL 60MG BT/20 CAPS

METFORAL 850 B30

METFORMINE SANOFI 850MG COMP B/30

METHERGIN 0,2MG INJ B/5

METHOTREXATE BIODIM 25MG INJ B/1

METROGYL 250MG COMP B/20

MIACIN 500MG/2ML INJ B/6 AMP

MICROLUTON 30UG COMP B/3/35

MICROPAQUE SUSP FL/150ML

MIFLASONE 200MCG GELULES B/60

MIFLASONE 400MCG GELULES B/60

MIFLONIDE 200UG CAPS B/60

MIFLONIDE 400UG CAPS B/60

MINESSE COMP B/28

MIOCAMEN 250 MG 120 ML

MIOCAMEN 600 MG B12

MONO-TILDIEM LP 300MG GELUL B/28

MONOTIAZEM LP 200 MG B30

MONOTIAZEM LP 300 MG B30

MONURIL AD 3G BT/1 SACHETS

MOPRAL 20 MG B14

MOXAL COMP BT/30

MP20 INJ BT/1

MP40 INJ BT/1

MUCOLARE SP AD FL/300ML

MYCOSTER 1% POUDRE FL/30GR

MYCOSTER VERNIS 8% SOL EXT/3ML

NASONEX 50 MCG/DOSE 120 DOSES

NAUTAMINE 90MG COMP B/20

NAVELBINE 10MG SOL INJ B/10

NAVELBINE 50MG SOL INJ B/10

NEACREST 20MG COMP B/90

NEAFORGE 5MG/80MG COMP BT30

NEOBRUFEN 400MG COMP B/30

NEOFUNGINE PDE DERMIQUE

NEOPHRINE 10% COLLYRE

NEORAL SANDIMMUM 50MG CAPS B/50

NEOVITACYL SACHET/500G

NEUROMED 75MG GELUL B/30

NEUTROMAX 30MG SOL INJ B/1

NEXGARD 11MG CHIEN 2-4KG COMP A CROQUER B/3

NEXUS 40MG COMP B/28

NICARDIPINE MEDIS 10MG INJ B/5

NICOPASS 1.5 MG MENTHE B12

NICOPASS 1.5 MG MENTHE B36

NICOPASS 1.5 MG REGLISSE B12

NICOPASS 1.5 MG REGLISSE B36

NICOPATCH 14 MG/24 H 20 CM² B/7

NICOPATCH 14 MG/24 H 20 CM² B28

NICOPATCH 21 MG/24 H 30 CM² B/7

NICOPATCH 21 MG/24 H BT/28

NICOPATCH 7 MG/24 H 10 CM² B/7

NIFLURIL 700MG SUPP AD B/8

NIVAQUINE 100MG COMP B/100

NOCERTONE 60MG COMP B/30

NORMIX SUSP BUV FL/60ML

NOVACLAV 100MG SP ENF F/60ML

NOVAFEN 600MG COMP BT20

NOVAFEN ENF/NN SP F/125ML

NOVAMOX 500MG SP F/60ML

NOVATOUX AD

NOVATOUX ENF TOUX SECHE 150ML

NOVEX AD SACHET B/8

NOVOFINE 32G 4MM B/100

NOVONORM 2 MG B30

NUTRICIA FORTIMEL DIACARE FRAISE

NUTRICIA FORTIMEL DIACARE VANILLE

NUTRICIA FORTIMEL EXTRA ABRICOT

NUTRICIA FORTIMEL EXTRA CHOCOLAT

NUTRICIA FORTIMEL EXTRA FRAISE

NUTRICIA FORTIMEL EXTRA MOKA

NUTRICIA FORTIMEL EXTRA VANILLE

NUTRICIA FORTIMEL FRUITS DE LA FORET

NUTRISON PROTEIN PLUS 1L

NUTRYELT B/10 (DECAN)

NYSTATINE CREME

ODRIK 0.5MG GELUL B/28

ODRIK 2MG GELUL B/28

ODRIK 4MG GELUL B/28

OFLOCOL 3M F/5ML COLLYRE

OFLOJECT 200MG/40ML INJ B/10

OLICLINOMEL N4-550 E

OLIMEL N7E INJ B/1 (OLICLINOMEL)

OMNIPAQUE 300 INJ F/100ML

OMNIPAQUE 350 INJ F/50ML

ONDANSETRON 4MG/2ML INJ B/10

ONDANSETRON 8MG/4 ML INJ B/10

ONGLYZA 5MG COMP B/30

ONYSTER PATE 10GR B/1

OPTODROP-CO COLLYRE FL5ML

ORAMINE COMP B/20

ORECYCLINE DERMIQUE

ORECYCLINE OPHT

ORELOX 100MG COMP B/10

ORELOX 200 DOSES 100 ML

ORIDERMYL PDE T/10GR

OROKEN 100MG SUSP/ENFANTS

OROKEN 200MG COMP B/14

OROKEN 200MG COMP B/8

OROMONE 1MG COMP BT/28

OROMONE 2 MG B28

OSMOLAX ENF SACHET B/20

OXALIPLATINE KABI 5MG/50MG INJ B/1

OXYTETRACYCLINE B20

OXYTETRACYCLINE DERMIQUE

OXYTETRACYCLINE OPH

OXYTOCIN GRINDEKS 5UI INJ B/10

PAMISCAN 370MG F/50ML

PANOTILE GTTE AURIC F/8ML

PARALVIT VIT C COMP EFFER BT/20

PECTO 6 AD 180 ML

PECTO 6 SP ENF FL/150 ML

PECTO 6 SP NN FL/125 ML

PENI-STREP-KEL INJ F/100ML

PENICILLINE G 5MUI INJ B/10

PENTASA 1GR SACHETS B/120

PERGOVERIS 150UI/75UI INJ B/1

PERILIUM 1MG/ML SUSP.BUV FL 200ML

PERIOLIMEL N4E

PERMIXON 160MG GELULES B/60

PHENASPIRINE 1 CG NN B10

PHENASPIRINE 2 CG ENF B10

PHENOBARBITAL 50 MG COMP

PHLORO 80MG COMP B/10

PHOCYTAN INJ 10ML BT/50

PHOSPHONORTONIC 20% INJ /100ML

PHYSIOL 10 ML B/15

PHYSIOTENS 0,2MG COMP B/30

PHYSIOTENS 0,4MG COMP B/30

PIVALONE SOL/NASALE

PMS-BACLOFEN 10MG COMP F100

POLERY AD SIROP F/200ML

POLERY ENF 125 ML

POLYDEXA GTTES

POLYGYNAX CAPS GYNECO

PRAXILENE 100 B20

PRAXILENE 200 MG GELULES

PRAZIMEC PATE B/1 SERING/7.74GR(EQVALANDUO PATE)

PRAZOR 30 MG B16

PREDNISONE 5 MG COMP

PREVENSYL 5MG B/30 GELULES

PRIFINIAL COMP BT/20

PRIFINIAL SOL INJ F/50ML

PRIMODOG /FLACON

PRIMPERAN 10 MG B4 2 ML

PRIMPERAN COMP

PRIORIX (R.O.R)

PRIZMA 4GR/500MG INJ B/1

PROFENID 100MG B/15 COMP

PROFENID 100MG B/30 COMP

PROFENID LP 200MG B/14 GELUL

PROMETHAZINE 25 MG B20

PROSPAN 0.7GR SIROP FL100ML

PROTEQ FLUTE F/1 DOSES

PROTOPIC 0.1% PD DERM TB 30GR

PULMICORT 0,5MG/ML 20 D/INHAL

PULMOSERUM SIROP

PYLERA 125MG/125MG/140MG GEL BT/120

QUESTRAN B50

RABISIN 10 DOSES B/1

REDULIP 40MG COMP B/90

RHINOFLUIMUCYL SOL NAS F/10ML

RHOPHYLAC 300UG 20

RHUTAGEL GEL DERMIQUE

RHUTASUPPO 100MG SUPP B/10

RIFADINE 300 B100

RIFAMYCINE COLLYRE 10 ML

RIFAMYCINE PDE OPHTALMIQUE

RIFOCINE 250 MG BT/1 AMP INJ

RINOCLENIL 100UG SUSP NASALES

RISEK 40MG INJ B/1

RODOGYL B20

ROPIVACAINE INFOMED 200ML

ROVAMYCINE 1500 COMP

ROXIMAX 150 MG B12

ROXIMAX 150 MG B16

RUSCOLOG CREME RECTAL

RUSCOLOG SUPPO B10

SALBUMOL 0.5MG/0,01% AMP INJ

SALUREX 500 MG B20

SANDOSTATIN 100INJ BT/5

SARGENOR AMP B20

SECTRAL 200MG B/20 COMP

SECTRAL 400MG COMP BT/30

SEPTIJET AEROSOL F/650ML

SERING INSUL TOTALSAFETY 0,5ML SUPER FINE B/10

SERUM BICARBONATE 1.4% /PCT

SERVAL 25MG GELULES B/30

SEVORANE SOL INH FL/250ML

SIFLOKS 750MG B/28 COMP

SINERDOL 300 B100

SINGULAIR 5MG COMP B/28

SODIBIO SUSP INJ FL 100ML

SOLACY ENF COMP B/60

SOLICARE 5MG COMP BT/30

SOUFRANE SOL NASALE 2%

SPASMED INJ 4ML BT/6

STALLERPOINT 100

STALORAL ALTERNARIA 100 IC

STALORAL CUPRESSACEES 300IR

STOPALGIC 1GR COMP B/8

SULFAGUANIDINE B20

SUPRASONE PDE DERMIQUE

SUPRASORB H5X10 B/10 PANSEMENT HYDRO COLLOIDE

SUPRASTENE GOUTTES FL/30ML

SURGAM 200MG COMP B/20

SURMONTIL 25 MG COMP BT/50

SYMBICORT TURB 100 F/120D

SYMBICORT TURB 200/6 F/120D

SYNTHOL GEL DERM TB/75GR

SYNTHOL SOL BUCCAL F/225ML

SYNTHOL SOL CUTANEE F/450ML(GM)

SYNULOX INTRAM SUSP 12/APPL

TAKTIC 12.5% BIDON 1 LITRE

TANGANIL B5 AMP. 5 ML

TARDIPEN 1,2MUI INJ B/1

TARDYFERON 80MG COMP B/100

TAVASTOR 40MG COMP B/30

TAVASTOR 80MG COMP B/30

TAVER 200MG COMP B/50

TAXOTERE 20 MG B1 INJ (CF)

TAXOTERE 80 MG B1 INJ (CF)

TAZOBACT 4GR/500MG INJ BT1

TEICO 400MG INJ B/1

TELEBRIX 35% FL/100ML

TELFAST 180MG COMP B/15

TENDINYL 25MG GELULES B/30

TENORDATE B30

TERACYL 20% SACHET 100GR

TERALITHE 250MG BT/100 CP

TESTEX PROLONGATUM (ANDROTARDYL) SOL INJ BT/1

TETAGAM 250 UI 1 ML = TETANUS GAMMA

TETRAXIM = TETRACOQ

THEALOSE SOL OCULAIRE 10ml

THEPAX CANIN FL /250ML

THEPAX LIQUIDE FL/250ML

THERACALCIUM SOL INJ FL 100ML

THIOBACTIN 500MG COMP B/24

THIOMED 2ML INJ BT/6

THUYA OCCIDENTALIS 30 CH

THYROZOL 10 MG B30

THYROZOL 5 MG B30

TIAPRIDAL 100MG COMP B/20

TILDIEM COMP BT/30(ADWYA)

TOBRACORT COLLYRE

TOBREX 0.3% PDE OPHT

TOBREX 0.3% PDE OPHT

TOBREX COLLYRE

TONICALCIUM AD B20

TONICALCIUM ENF. B20 AMP 5 ML

TOPLEXIL SP F/150ML

TORENTAL 400MG COMP B/20

TORVA 10MG BT/90 COMP

TRANDATE B30

TRAVATAN 40UG/ML COLLYRE

TRI-B DRAGEES

TRICIDINE 2% PDE DERMIQUE

TRICIDINE CREME DERMIQUE

TRIPLIXAM 10/2.5/10 MG B30

TRIPLIXAM 5/1.25/5 MG B30

TRITAZIDE 5MG/25 COMP B/28

TYLAN R BUV 100 GR

ULCAR SACHET BT/30

ULTRAVIST 370MG INJ F/100ML

UNIGENTA 160MG SOL INJ B/1

UNIGENTA 160MG/2ML B/2

UPSA C 1G COMP EFF B/10

UPSA VIT C 500 A CROQUER B20

URBANYL 10 MG B30

URSOBILANE 300MG GEL BT60 (URSOLVANT)

UTROGESTAN 200MG BT/15 CAPS

UVIMAG B6 AMP BUVABLE

VALCYVIR 500MG COMP BT42

VALECORT 0.1% CREME 10 GR

VALECORT 0.1% PDE 10 GR

VASOCARD LP 200MG B/30 COMP

VELITEN COMPRIMES

VERMICUR 2,5% SUSP FL/1 L

VERMICUR 2,5% SUSP FL/100ML

VESICARE 5 MG COMP B/30

VESSEL DUE F B50

VETACOX SACHET 100G

VIADIS 100MG COMP B/4

VIBRAMYCINE 200MG COMP BT/8

VIBRAMYCINE N 100MG BTE 10

VIGASPIR B20

VISSEN 10MG COMP B/30

VISSEN 10MG COMP B/90

VITAMINE C 500 MG B20

VITAMINE C 500 UPSA COMP CROQUER B/20

VITAMINE C IPS 500MG COMP CROQUER B/20

VITAMYL 1GR COMP EFF B/10

VOMICALM SIROP F/200ML

X-BACK 200MG GELULES B/30

XEDOL 100 MG SUPPO B10

ZALDIAR COMP BT/20

ZELDOX 40MG B/30 GELULES

ZINNAT 125 MG/5ML FL 70 ML

ZINNAT IM/IV 250 MG B/1

ZINNAT IM/IV 750 MG B/1

ZITHROMAX 1500/37,5ML SUSP F/37,5ML

ZOLADEX IMPLANT 10,8MG B/1

ZOLEDRONIC ACID HIKMA INJ B/1 (ZOMETA)

ZOMAX 1500 PDRE.P.SUSP.OR FL/37.5ML

ZOMAX 900MG PDRE SUSP OR FL22.5ML

ZOVATIN 20MG COMP B/90

ZOVATIN 40MG COMP B/30

ZOVATIN 40MG COMP B/90

Tekiano