Assises internationales du journalisme de Tunis: du 17 au 19 Mars à la Cité de la Culture

Les 2èmes assises internationales du journalisme de Tunis se déroulent les 17, 18 et 19 mars 2022 à la Cité de la Culture, à Tunis, sur le thème “L’urgence du journalisme”. L’événement est une occasion pour confronter les expériences et les attentes des professionnels de la rive sud de la Méditerranée et du continent Africain. Cette année une attention particulière est portée sur l’état du journalisme dans cinq pays à savoir, Liban, Niger, Yémen, Maroc et Tunisie.

Jérôme Bouvier, président de l’association Journalisme et Citoyenneté et fondateur des Assises Internationales du Journalisme, a exprimé ses craintes à l’égard de la régression de la liberté de la presse en Tunisie, estimant qu’aucun avenir commun n’est possible sans presse”.

Les assises seront particulièrement axées sur les libertés de la presse, soulignant la nécessité que les médias jouent un rôle de premier plan dans le processus de transition démocratique qui garantit une information professionnelle pour tous les citoyens.

Les 2èmes assises internationales du journalisme de Tunis démarreront jeudi, en présence de la Cheffe du gouvernement, Nejla Bouden et du Chef de Mission adjoint de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, Francisco Acosta.

Près de 700 journalistes venant de plus de 30 pays se pencheront sur les thèmes suivants: le journalisme face à l’urgence climatique, le journalisme face à l’urgence de l’investigation, les journalistes face au cyberharcèlement, le journalisme d’investigation et l’accès à internet dans les contextes les plus fragiles.

Les 2 assises du journalisme sont ouvertes pendant trois jours à tous les journalistes souhaitant y participer. Pour consultez le programme, rendez-vous sur le site Journalisme.com

