Le troisième centre du programme ELIFE inauguré au Kef, après Béja et Siliana

Le troisième centre du programme ELIFE, avec une capacité d’accueil de 150 apprenants, a été officiellement inuaguré au Kef mercredi 16 Mars 2022, en présence du Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, M. Nasreddine Nsibi, de l’Ambassadeur de France M. André Parent et du président de la Fondation, M. Badreddine Ouali.

Le projet est porté par la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) et cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union européenne. Le centre ELIFE du Kef s’installe dans une ancienne villa coloniale, entièrement restaurée, à la différence des deux précédents centres Elife nouvellement construits.

Ce troisième centre, établi au Kef, après ceux de Siliana et de Béjà, est opérationnel depuis le début de l’année 2022. Il accueillera dès les prochaines semaines plusieurs centaines de jeunes qui intégrerons les programmes de formation et d’entrepreneuriat et profiteront des activités culturelles proposées par le centre.

Le centre ELIFE du Kef vient ainsi consolider le dispositif de lutte contre le chômage et en faveur de l’égalité des chances dans les régions défavorisées mis en place dans le cadre du programme ELIFE. Il contribuera ainsi à renforcer la couverture et l’impact du programme dans les régions du Nord-Ouest.

Le projet ELIFE, initié et mis en œuvre par la Fondation Tunisie pour le Développement, en partenariat avec l’Université ESPRIT pour la conception pédagogique des formations, le Conservatoire National des Arts et Métiers (établissement public français d’enseignement supérieur et de recherche), et l’association TACT qui regroupe plusieurs entreprises leaders du numérique dans le pays, a précisément pour but de s’attaquer à ce défi.

Il a pour objectif de faciliter le recrutement des jeunes diplômés du numérique, en particulier dans les gouvernorats présentant un taux de chômage élevé, en leur proposant un parcours de formation innovant, en prise avec les besoins du secteur, pour renforcer leur employabilité et les aider dans leur insertion économique et sociale. Au-delà du cycle de formation, les centres seront des lieux d’entrepreneuriat, de culture, d’échanges et d’accès aux nouvelles technologies.

Ce projet va permettre à terme la création et l’animation de dix centres de technologie, de formation et de culture dans les régions de l’intérieur.

Les jeunes de ces régions qui souhaitent accéder à cette opportunité de formation devront justifier d’un diplôme de licence dans le domaine du numérique et être inscrits sur les registres de l’ANETI afin de pouvoir valider leur inscription dans un des centres ELIFE. Après des tests de sélection effectués par les équipes des centres, ils pourront y recevoir une formation gratuite de 6 mois, grâce à l’appui du Fonds national de l’emploi, dans l’une des spécialités proposées : • Développement logiciel ;

• Business Intelligence ;

• Informatique embarquée ;

• Community Management

Cette formation comprend également un renforcement en langues et techniques de communication, en programmation informatique. Elle sera suivie d’une période de professionnalisation de six mois consistant en des projets pratiques proposés et encadrés par les entreprises partenaires du programme.

Depuis le lancement du premier centre ELIFE en 2019 à Siliana, 6500 jeunes des régions ont pu participer à plus d’une centaine d’évènements (formations, manifestations culturelles, hackathons, rencontres entreprises, etc..). Plus de 50 accords ont été signés avec des partenaires privés et 5 partenaires publics soutiennent aujourd’hui le projet. Notons aussi que 60 porteurs de projets ont été formés dans les régions de Béja et Siliana.

Deux nouveaux centres Elife sont attendus d’ici la fin de l’année 2022, à Djerba et à Tozeur ; cinq autres centres seront créés à terme dans les régions de Jendouba, Sidi Bouzid, Kasserine, Kairouan et Gafsa.

Tekiano avec communiqué