Prix Benjamin Mkapa de la Photographie de la Vie Sauvage Africaine, ouvert à Tous

Un appel à Candidatures pour les photographes afin de participer à l’édition 2022 du Prix Benjamin Mkapa de la Photographie de la Vie Sauvage Africaine est lancé par African Wildlife Foundation et Nature’s Best Photography. Les participants au concours auront entre le 3 mars et le 1er juin 2022 pour soumettre des photos à l’examen du jury de classe mondiale et des défenseurs de la conservation.

Les photographes de tous âges, de tous horizons et de tous niveaux d’expérience photographique d’Afrique et du monde entier sont invités à participer au concours. Les résultats de 2022 seront révélés lors de la 2ème cérémonie de remise des prix et de l’ouverture de l’exposition le 27 octobre 2022, au Musée national de Nairobi, au Kenya.

Afin d’ajouter un héritage très personnel à ce programme, les prix Mkapa sont nommés en l’honneur du défunt leader africain emblématique et ancien président tanzanien, S.E. Benjamin Mkapa, pour son dévouement à l’éducation à la conservation dans toute l’Afrique et son soutien passionné aux programmes de AWF.

« Amener l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique » est la vision qui définit ce concours mondial, axé sur le développement de nouvelles plateformes multimédias qui engagent et impliquent les Africains et ceux qui voyagent en Afrique dans un récit mixte de conservation et de narration visuelle.

« Dans le cadre de la célébration de notre 60ème anniversaire à AWF, nous sommes fiers de lancer le concours des prix Benjamin Mkapa 2022 lors de la Journée mondiale de la nature, car ils représentent des initiatives de narration et de conservation essentielles sur tout le continent », a déclaré Craig Sholley, premier vice-président de AWF et cofondateur du programme.

L’objectif du concours est d’attirer des photographes de tous niveaux d’expertise, tout en encourageant les jeunes talents à devenir des défenseurs d’un changement de comportement générationnel en faveur de la conservation de la faune. Cet ensemble impressionnant de travaux aura un impact immédiat et durable sur la compréhension et la gestion de la faune et la flore africaine par le public.

Le Photographe Mkapa de l’année remportera un grand prix de 5 000 dollars des États-Unis, une sculpture d’éléphant en pierre et une interview dans l’édition spéciale de 100 pages du magazine Nature’s Best Photography consacrée aux prix Mkapa de la photographie.

En outre, les lauréats de chaque catégorie recevront chacun 1 000 dollars, une sculpture d’éléphant en pierre et seront présentés dans l’édition spéciale, aux côtés de certaines Photographies Hautement Honorées.

Toutes les images et vidéos gagnantes seront exposées au Musée national de Nairobi au Kenya et dans d’autres lieux en Afrique et aux États-Unis.

Le concours améliorera la visibilité de la faune africaine à travers les catégories suivantes : Héros africains de la conservation, Coexistence et conflit, Faune africaine en danger, Milieux sauvages fragiles, Comportement de la faune africaine, Portraits de la faune africaine, Jardins fauniques africains, Art en pleine nature, Numérique créatif, Mobile, Afrique en mouvement/vidéo, et deux Jeunes photographes de l’année.

Pour participer et tenter de remporter ce concours de photographie, rendez-vous sur le site https://www.naturesbestphotography.org/africa.php

Tekiano avec communiqué