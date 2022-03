Samsung Galaxy A53 5G et A33 5G : une technologie haut de gamme accessible à tous

Samsung annonce le futur lancement de ces deux smartphones Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G et universalise ainsi leurs innovations révolutionnaires. Dotée d’un tout nouveau processeur, de l’appareil photo Galaxy IA, d’un écran large et fluide et d’une autonomie de deux jours,cette gamme A offre aussi une connexion 5G ultra-rapide, une sécurité de premier ordre et un design durable.

Les deux appareils prennent en charge les mises à jour continues de l’interface utilisateur One UI, du système d’exploitation Android et les mises à jour de sécurité afin d’assurer une expérience mobile optimale

Les plus beaux clichés pour immortaliser vos moments les plus précieux

Que ce soit pour créer du contenu ou le partager avec vos amis, les Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G offrent une expérience photo avancée, avec les puissantes fonctions étrennées sur la gamme Galaxy S. La configuration à quatre caméras du Galaxy A53 5G comprend un appareil photo OIS de 64 MP doté de la technologie VDIS, gage de photos toujours nettes et stables. L’appareil photo frontal de 32 MP vous permet de réaliser les meilleurs selfies et des appels vidéo de haute qualité.

Grâce au tout nouveau processeur 5nm et à l’appareil photo innovant doté de l’intelligence artificielle, la gamme Galaxy A veille à ce que chaque image soit remarquable. Même dans des conditions de faible luminosité. Le mode nuit amélioré prend automatiquement jusqu’à 12 images à la fois. Vos photos de nuit seront claires et présenteront moins de bruit. Vous souhaitez réaliser des vidéos dans un environnement à faible luminosité ? Qu’à cela ne tienne ! La fréquence d’images de la série Galaxy A s’adapte automatiquement.

Le mode portrait amélioré restitue la profondeur et les contours du sujet avec plus de précision grâce aux deux appareils photo et à la puissante de l’IA. Le mode Fun vous permet d’ajouter facilement des filtres et des effets ludiques à vos photos. Avec Photo Remaster, vous pouvez donner une nouvelle vie à vos vieilles photos de mauvaise qualité. La fonction Object Eraser supprime les photobombs gênantes en arrière-plan.

Une expérience visuelle optimale en toutes circonstances

Auparavant, par temps ensoleillé, il était difficile de voir ce qui se passait sur l’écran de votre smartphone, mais grâce à l’algorithme intelligent de la nouvelle gamme Galaxy A, cela fait partie du passé. Le grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces du Galaxy A53 5G doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, crée une expérience résolument immersive. Le Galaxy A33 5G est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La nouvelle gamme Galaxy A dispose d’une autonomie de plus d’une journée et d’un système de recharge ultra-rapide de 25 W[3], de quoi visionner, streamer et naviguer encore plus longtemps.

Design empreint d’élégance et de durabilité

La nouvelle gamme Galaxy A arbore un design élégant et durable ainsi que des bords fins. Le design Ambient Edge permet à la caméra de se fondre harmonieusement dans le boîtier du smartphone. Les Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G sont dotés du verre Corning® Gorilla® Glass 5 et d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67.

Samsung met en exergue l’importance d’utiliser la technologie en s’inscrivant dans une perspective plus durable et responsable. Avec Galaxy for the Planet, Samsung s’engage de diverses manières en faveur de notre planète par des actions concrètes. Dans un souci de durabilité, seul le câble de chargeur de la série Galaxy A[5] a été adopté afin de réduire la taille de la boîte. L’emballage lui-même est fait de papier produit de manière durable. Des matériaux recyclés de post-consommation (PCM) ont été utilisés pour les boutons latéraux et les supports de carte SIM des appareils. La durée de vie de la nouvelle gamme A a également été prolongée. Les deux smartphones garantissent jusqu’à quatre générations de mises à jour de l’interface One UI et du système d’exploitation Android et jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité.

Toujours connecté à l’écosystème Galaxy

Samsung Knox se retrouve sur la nouvelle gamme Galaxy A et garantit la protection de vos données personnelles. Lorsque vous stockez des photos, des notes et des applications privées, Secure Folder constitue un coffre-fort numérique chiffré auquel vous seul avez accès. Grâce à Private Share[6], vous décidez qui a accès à vos fichiers et pour combien de temps.

Les Galaxy A53 5G et A33 5G dialoguent en toute transparence avec les autres appareils Galaxy pour une expérience complète de l’écosystème Galaxy connecté. Avec Link to Windows, vous pouvez aussi facilement connecter les nouveaux Galaxy A à un PC Windows[7] pour transférer des fichiers ou même répondre à des appels ou des SMS.

Disponibilité

Le Galaxy A53 5G se déclinera en Awesome Black, Awesome Blue et Awesome Peach à partir du 1er avril alors que le Galaxy A33 5G sera disponible en Awesome Black, Awesome Blue et Awesome Peach à partir du 22 avril 2022.

Les nouveaux coloris Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach et un coloris Onyx des Galaxy Buds2 et Buds Live seront lancés en avril pour parfaire le design élégant de la gamme Galaxy A.

Pour plus d’informations, visitez uhttp://www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/mena/ ou

https://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-a/

Tekiano avec communiqué