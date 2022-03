OPPO A96, le smartphone pratique qui dure, lancé sous le slogan “Get More” (caractéristiques)

OPPO, la marque mondiale des smartphones et des objets connectés, a annoncé le lancement en Tunisie de son nouveau smartphone OPPO A96 sous le slogan “Get more”, OPPO A96 un smartphone pratique qui dure. L’événement de lancement du nouveau smartphone OPPO A96, a été organisé à l’hôtel Movenpick, Gammarth, autour d’un dîner animé dans un décor technologique à l’image de la prouesse technique de la marque, en présence des médias divers et des partenaires.

OPPO A96 est équipé d’une capacité de stockage exceptionnelle: ROM jusqu’à 256 GO et RAM 8GO, le tout avec l’extension RAM+ jusqu’à 5 GO. Ainsi qu’une batterie longue durée 5000mAh1 et un système de chargement rapide SUPERVOOCTM 33W.

OPPO A96 offre aussi une large gamme de couleurs NTSC à 96%, gérée par la technologie de fréquence de rafraîchissement adaptative développée par OPPO pour offrir une expérience visuelle immersive inégalable.

Get more stockage avec 2*128GO avec la Ram de 256 Go

OPPO A96 propose une expérience d’utilisation fiable et durable grâce à la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G5, et sa mémoire de stockage de grande taille exceptionnelle de 8 Go + 256 Go. Ceci est complété par l’expansion de la RAM et l’expansion de la RAM+ jusqu’à 5GO, qui donne à OPPO A96 des performances de stockage inégalables.

De surcroît, l’OPPO A96 est équipé d’un stockage supplémentaire via l’expansion des cartes SD pour préserver plus de photos et de vidéos. Tandis que la fonction NFC est incluse pour prendre en charge les fonctions de connexion d’un appareil à un autre.

OPPO A96, le smartphone pratique et durable, Get more batterie et SUPERVOOCTM 33W

La batterie longue durée 5000mAh donne aux utilisateurs la puissance nécessaire pour rester connectés. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer des SMS sur WhatsApp pendant 154 heures, tandis que la charge rapide 33W SUPERVOOCTM donne aux utilisateurs plus de flexibilité avec une charge de 30 minutes fournissant 55% de la puissance de la batterie. En outre, OPPO a fait de grands progrès dans l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de la batterie avec des fonctionnalités telles que le Super Power Saving Mode basé sur les stratégies d’économie d’énergie, telles que l’ajustement de la fréquence du CPU et la régulation du rétroéclairage adapté aux applications pour prolonger la durée de vie de la batterie. L’OPPO A96 dispose également de la fonction du chargement nocturne optimisé, qui permet à l’IA du smartphone d’apprendre les habitudes de sommeil de l’utilisateur et de programmer un plan de charge de la batterie segmenté pendant la nuit.

Double caméra 50 MP et un rendu photo de 108MP

L’OPPO A96 est équipé d’un appareil photo selfie de 16 Mpx qui permet de réaliser de superbes portraits. Des fonctions telles que les retouches naturelles par l’IA, permettent de supprimer les imperfections tout en préservant les traits naturels du visage de l’utilisateur. Grâce à la fonction 360° lumière d’appoint désormais les portraits sont plus lumineux et plus clairs même ceux pris dans des environnements sombres.

La caméra arrière de 50 Mpx se distingue par une sensibilité photo élevée ainsi qu’un nombre élevé de pixels. La caméra Bokeh de 2 Mpx, permet aux utilisateurs de bénéficier du mode Portrait pour capturer des photos avec les effets bokeh précis et naturels. L’appareil photo arrière prend également en charge le zoom numérique 5x et jusqu’à 20 prises de vue en rafale. D’autres fonctions de l’appareil photo, telles que le portrait Néon, et le Selfie HDR, offrent encore plus de polyvalence aux utilisateurs en matière de prise de photo.

Pour pouvoir profitez en exclusivité et précommandez le smartphone OPPO A96 en Tunisie du 18 au 22 Mars 2022, rendez-vous sur la plateforme www.oppodeals.com et bénéficiez de deux cadeaux : 6 mois de garantie OPPO care sur le smartphone, 3 mois de garantie sur l’écran disponible une seule fois durant cette période, ainsi qu’un ballon professionnel.

Tekiano avec communiqué