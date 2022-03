Betacube lance la 2ème édition du programme de pré-incubation “Women In Fintech” en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie. Ce programme permet aux projets Fintech dirigés par des femmes tunisiennes de façonner leurs idées et de faire progresser leurs startups durant 6 semaines. A l’issue du programme, les bénéficiaires auront déjà commencé le développement et avancé sur l’exécution de leurs idées.

Sur près de 40 fintech labellisées Tunisie, seulement 5 startups tunisiennes sont fondées ou co-fondées par des femmes. Et pourtant, ce secteur est en pleine expansion : la Fintech est parmi les cinq industries les plus en croissance en Tunisie.

Grâce à Women in Fintech, les bénéficiaires pourront :

● Acquérir les connaissances et le soutien nécessaires pour faire passer leur idée de projet au niveau du prototype

● Bénéficier d’un mentoring exceptionnel grâce aux experts Betacube

● Gagner en visibilité et accéder à différentes opportunités

Les critères d’éligibilité pour participer à ce programme d’incubation en Tunisie :

● Etre basée en Tunisie

● Etre à l’aise avec la langue anglaise car le programme est exclusivement en anglais

● Etre fondatrice ou co-fondatrice d’un projet fintech

● Pouvoir consacrer jusqu’à 10 heures par semaine au programme

● Le projet doit être réalisable et évolutif

Pour déposer sa candidature, il suffit de remplir le formulaire suivant avant le 31 mars 2022 à 23h. Les candidates pré-sélectionnées seront contactées par e-mail.

Tekiano avec communiqué