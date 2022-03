Coupure d’eau à Ben arous: Bizerte se mobilise pour fournir l’eau potable aux habitants

Le Gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui a fait savoir que le gouvernorat de Bizerte mobilisera nombre de moyens de transport et de remorques pour soutenir les efforts des autorités régionales et locales de Ben Arous visant à fournir l’eau potable aux habitants de ce gouvernorat qui seront privés d’eau, du 21 au 26 mars 2022, en raison de travaux programmés par la SONEDE.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le gouverneur a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la solidarité entre les différentes régions du pays et vise à alléger le poids de cette coupure sur les habitants de la région et à contribuer à garantir le fonctionnement des établissements sanitaires et des structures industrielles et de services durant la période de coupure d’eau.

Le gouverneur a indiqué que les services du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours et les structures locales ont été incités à soutenir les efforts visant à aider le gouvernorat de Ben Arous et les régions des autres gouvernorats qui seront touchées par la coupure de distribution d’eau potable.

La SONEDE avait indiqué, mardi dernier, qu’une coupure dans la distribution de l’eau potable sera enregistrée, du 21 au 26 mars 2022, dans plusieurs zones du gouvernorat de Tunis, toutes les délégations du Gouvernorat de Ben Arous et certaines régions des gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan.

Les zones concernées dans le gouvernorat de Tunis sont les zones supérieures de Montfleury, El Ouardia 5, Cité Nour, Cité Avicenne, El Mourouj 2, Jebel Jloud et Sidi Fathallah.

Quant à Ben Arous, c’est tout le gouvernorat qui sera privé d’eau potable durant toute la semaine prochaine.

Pour le gouvernorat de Nabeul, les zones qui seront touchées par la coupure sont celles de la Cité Seltane, la ville de Soliman et Fondouk Jedid. A Zaghouan, la coupure d’eau potable aura lieu à Djebel Oust et Bir Mcharga.

La SONEDE a précisé que cette coupure sera due à des travaux programmés par ses services pour le raccordement de la nouvelle conduite d’approvisionnement de ces régions, au niveau de l’intersection de Ben Dahha, et ce dans le cadre du projet du Réseau ferroviaire rapide de Tunis ( RFR), affirmant que les travaux se poursuivront, jour et nuit, sans interruption.

Rappelons que cette coupure qui intervient à quelques jours du mois de Ramadan 2022, est la deuxième coupure de plusieurs jours enregistrée dans ces mêmes zones, en raison de travaux engagés dans le cadre du même projet RFR, après celle enregistrée en janvier 2021.

Tekiano avec TAP