Le salon de la Gastronomie au palais Abdellia à la Marsa du 25 au 27 mars 2022

Une fête culinaire pour savourer et découvrir les produits du terroirs et les produits bio est prévue du 24 au 27 mars 2022 à la Marsa dans le cadre d’un salon gastronomique réservé aux métiers de bouche. Cette fête culinaire se présente comme un haut lieu d’inspiration et d’hospitalité qui prendra place au prestigieux palais Abdellia à la Marsa.

Les visiteurs auront l’occasion d’assister à trois jours de délices, de dégustations, d’échange et de rencontre avec les chefs cuisiniers et pâtissiers, avec les acteurs de la filière agroalimentaire, les professionnels et les passionnés et ceux qui ont fait de la gastronomie un mode de vie.

Le salon de la Gastronomie se déroule donc du jeudi 25 mars au Samedi 27 mars 2022, le weekend avant le mois saint de Ramadan pour des moments de partage, de dégustation et de show-cooking inédits au Palais Abdellia.

Tekiano