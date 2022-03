Foire du livre scientifique et de technologie les 22, 23 et 24 Mars 2022 à la cité des Sciences Tunis

La 2ème édition de la foire du livre scientifique et de technologie est prévue pour les 22, 23 et 24 Mars 2022 au Pavillon des expositions temporaires de la Cité des Sciences de Tunis.

Cette grande foire dédiée aux chercheurs et étudiants avec des activités annexes dédiées au grand public, est organisée à nouveau par la Cité des Sciences à Tunis (CST) en tant que maison d’édition, et en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le groupe Yamama.

Le programme de cette deuxième édition, associera une exposition vente et une panoplie d’activités scientifiques, littéraires et culturelles en marge de la foire, notamment des ateliers d’animation technologique, des lectures théâtralisées de comptes, ainsi que des projections de documentaires.

La Cité des Sciences à Tunis invite son large public à ne pas rater cet événement exceptionnel tout en respectant le protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid-19.

Cet événement constitue un espace de découverte et de convivialité intellectuelle, la Cité des Sciences à Tunis enrichie ainsi ses activités et ses programmes de promotion et de la diffusion de la culture scientifique et technologique.

La Foire du livre scientifique et de technologie de 2022 à la Cité des Sciences de Tunis est organisée en marge de sa programmation spéciale vacances du printemps 2022.

Tekiano avec CST