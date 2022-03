Festival international de théâtre au sahara du 22 au 26 mars 2022 à Kebili

La deuxième édition du Festival international de théâtre au sahara se tiendra du 22 au 26 mars 2022 dans le village de Bechni, gouvernorat de Kebili. Au moins 24 représentations théâtrales sont attendues dans le cadre de ce festival de théâtre au sud de la Tunisie, avec la participation de 5 pays : Italie, Jordanie, Maroc, Irak et Mauritanie.

Les pièces de théâtre seront données dans plusieurs lieux de la région, notamment aux théâtres Al-Zeera, Al-Zawiya et Al-Saha. Le festival prévoit également des ateliers, séminaires et colloques sur la promotion de l’action créative auprès des populations locales, la décentralisation culturelle et le développement durable.

Le festival débutera mardi 22 mars 2022 avec le spectacle ” contes du Hajj Klon ” de Nizar Kcahou. Programme du Festival international de théâtre au sahara du 22 au 26 mars 2022 :

Le Festival International du Théâtre au Sahara est dirigé par Hafedh Khlifa. Il est organisé en partenariat avec des institutions placées sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles dont des Centres nationaux d’art dramatiques et Scéniques (Kébili, Tataouine et Médenine, Gafsa, Tozeur, Kasserine et Gabès) et le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique.

I.D.