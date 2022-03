Huawei s’associe à Manga Productions pour proposer des expériences digitales immersives

Huawei Mobile Services (HMS) lance une collaboration stratégique avec Manga Productions, une filiale de la Fondation Mohammed bin Salman MiSK. L’objectif de cette collaboration est d’offrir aux utilisateurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), de Russie, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie, d’Indonésie et d’Inde, une expérience digitale immersive. Ce partenariat permet aux utilisateurs de découvrir le contenu vidéo de Manga Productions, comme Futures Folktales, en utilisant HUAWEI Video. D’autres expériences client intégrées et passionnantes suivront prochainement.

Manga Productions est considérée comme l’une des principales sociétés de production de la région MENA ; ses productions varient entre animations, jeux vidéo et bandes dessinées manga. Inspirée par le riche patrimoine et la culture de la péninsule arabique, Manga Productions se concentre sur un contenu créatif et positif, touchant tous les différents groupes locaux et internationaux de la société pour inspirer les héros de demain.

L’industrie de l’anime est en pleine croissance et devrait atteindre 43 milliards de dollars d’ici 2027, donnant aux entreprises l’accès à de nouvelles sources de revenus. Grâce à cette initiative, Huawei vise à ouvrir de nouvelles voies pour que les utilisateurs puissent profiter des mangas et des anime, ainsi qu’à permettre aux partenaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de se développer en accédant à des capacités avancées et à des technologies essentielles. En reconnaissant l’importance d’améliorer l’expérience des utilisateurs grâce à un contenu personnalisé, le géant technologique vise à encourager et à stimuler l’écosystème d’innovation technologique de la région en rendant une riche expertise facilement accessible et disponible.

Lu Geng, vice-président du Moyen-Orient et de l’Afrique, Huawei Global Partnerships & Eco-Development, a déclaré : “Ce partenariat clé avec Manga Productions confirme notre engagement à encourager les partenaires locaux dans la région. Offrir aux utilisateurs de Huawei Mobile Services (HMS) le contenu local exclusif, diversifié et inclusif de Manga Productions est une expérience transformatrice pour nos abonnés.”

“Nous sommes ravis de collaborer avec Huawei Mobile Services (HMS) dans la région pour nous développer davantage et offrir à nos fans une plus grande accessibilité pour profiter des IP de Manga Productions”, a indiqué Dr Essam Bukhary, directeur général de Manga Productions. “L’industrie créative de la région est en pleine croissance, et grâce à ce partenariat historique, nous pouvons atteindre des téléspectateurs additionnels qui inspireront les héros de demain.”

Abdulaziz Alnaghmoosh, directeur du développement commercial, du marketing et de la distribution chez Manga Productions a affirmé : “Cette collaboration permettra non seulement d’offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs, mais aussi de créer des opportunités de formation pour travailler côte à côte avec l’équipe d’experts de Huawei afin d’améliorer leurs compétences dans les domaines concernés.”

Communiqué