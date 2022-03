L’UBCI marque sa présence au Salon de l’entrepreneuriat Riyeda 2022

L’UBCI a marqué sa présence au Salon de l’entrepreneuriat Riyeda qui s’est tenu à la Cité de la Culture de Tunis les 15 et 16 mars 2022, par son offre de produits et services bancaires dédiés aux entreprises agissant dans le cadre d’une activité innovante avec un potentiel de développement avéré et ayant obtenues le Label Startup.

Le stand a été animé par les commerciaux et experts UBCI qui ont présenté l’offre Startup aux visiteurs.

Cette offre se compose d’un compte en devises, d’une carte Visa Platinum international et d’une carte technologique pour permettre à ces entreprises d’être plus agiles sur les achats en ligne.

Cette offre a été conçue spécifiquement pour ce vivier d’entreprises innovantes, en prenant largement en compte la nature de leurs métiers pour leur faciliter leurs transactions financières au quotidien, en Tunisie et à l’international.

Déjà fortement impliquée dans la promotion de l’économie sociale et solidaire, l’UBCI entend ainsi renforcer son positionnement de partenaire des entrepreneurs tunisiens.

Communiqué