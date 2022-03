Festival ’24H de théâtre non-stop’ au Kef du 23 au 27 mars 2022 (Programme)

La 20ème édition du Festival du théâtre du Kef “24Heures de théâtre non-stop” est prévue du 23 au 27 mars 2022, parallèlement à la célébration de la journée mondiale du Théâtre qui coïncide avec le 27 mars de chaque année.

Un programme bien riche est concocté par les organisateurs à l’occasion de cette date symbolique avec des prestations théâtrales tunisiennes et internationales mais aussi de danse, de la musique et des arts plastiques.

Le 4ème art sera ainsi au cœur de la programmation, assez riche et diversifiée, préparée par le Centre national des arts dramatiques et scéniques du Kef (CNADS) placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles, parmi plusieurs autres Centres sur toute la République.

Le festival prévoit une cinquantaine de spectacles issus de 15 pays dont l‘Algérie, l’Egypte, l’Espagne, la France, la Guinée, l’Irak, l’Iran, l’Italie, la Jordanie, le Kurdistan, la Libye, la Palestine, la Roumanie, le Sénégal et la Tunisie.

Des colloques et workshops autour de thèmes comme “le théâtre et la diversité culturelle”, “le théâtre et le mouvement politique” et “le théâtre thérapeutique”, auront lieu en présence de spécialistes et les professionnels du secteur.

La littérature sont également au centre de la programmation avec des séances-dédicaces et rencontres-débats sur le théâtre en présence d’auteurs tunisiens et étrangers.

Programme du 24H de théâtre non-stop 2022 au Kef

Les spectacles auront lieu dans divers lieux, indoor et outdoor, et sur les multiples sites historiques et archéologiques de la région du Kef.

Un hommage sera rendu à certaines figures du théâtre national à l’instar de Walid Zidi, Abdelhamid Gayesse, Leila Chebbi, Mohamed Ali Sayari, Fadhel Khanoussi Othman Jaziri et Mounir Awadi.

A noter qu’à l’occasion de la célébration de journée mondiale du théâtre dimanche 27 mars, plusieurs autres manifestations théâtrales sont organisées à Tunis et dans toutes les régions du pays.

S.B.