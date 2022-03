Concours Artistique Wide Awake Art Tunisie: Liste des lauréats

Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) a lancé cette année le « Wide Awake Art Contest » qui s’est concrétisé à Tunis à travers plusieurs événements du 21 au 26 Mars 2022. La première étape de ce processus a été un appel ouvert aux artistes libanais et tunisiens ainsi que tous les artistes vivant au Liban ou en Tunisie pour une exploration du thème « Le Son de la dissidence ».

Ce concours a été l’occasion de présenter les œuvres des artistes qui documentent et commémorent l’histoire de leurs communautés en période d’instabilité, de résistance ou de changement.

Plus de 220 candidatures ont été recensées, venant de la Tunisie et du Liban, des artistes venant de différents domaines à savoir : la peinture, la sculpture, la musique, la photographie, etc. Six finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de noms prestigieux, dont Ashekman, Dorra Delila Cheffi, Mouna Karray, Paola Mounla et Reem Shadid.

Les artistes en question sont passés par plusieurs cycles d’évaluation qui se sont basés sur la créativité, la maîtrise des techniques, et la pertinence par rapport au thème du concours «Le Son de la dissidence ».

C’est la qualité exceptionnelle du travail fourni par les finalistes du « Wide Awake Art Prize » qui reflète l’immense talent de nos artistes prometteurs.

Paula Monla, membre du jury, a déclaré dans ce sens : “J’étais très heureuse de voir des œuvres d’art de la Tunisie et du Liban défier les règles et les normes. Les deux pays traversent des moments difficiles et cela crée de nouvelles formes d’expression artistique, s’inspirant de la frustration d’une part, de l’espoir et la paix de l’autre.”

Les lauréats du Wide Awake Art Prize sont : Raoul Joseph Mallat : lauréat du grand prix du concours d’art du Centre international pour la justice transitionnelle « WIDE AWAKE » au Liban et en Tunisie (3000 USD). Le deuxième gagnant est Becem Sdiri (2000 USD) Le troisième gagnante est Christiane Ashouri (1500 USD) Le quatrième gagnant est Ahmad Ghaddar (1000 USD) Le cinquième gagnant est Firas El Hallak (500 USD) Le sixième gagnante est Ahlem Chihaoui (500 USD)

La cérémonie Wide Awake Art et la remise des prix aux lauréats s’est tenue à Tunis le 22 mars 2022. Un événement organisé par Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ).

Les finalistes du concours ont été invités à célébrer leurs réalisations et à mettre en valeur leurs œuvres créatives dans un espace ouvert et inclusif pour les artistes et les militants de la société civile. À l’honneur, discussion et partage des idées autour de l’importance du rôle de l’art et de sa capacité dans l’engagement des communautés à traiter des questions politiques ou sociales en Tunisie et au Liban.

Le projet ne s’arrêtera pas là. En plus des prix, les artistes présélectionnés pourront partager et exposer leur travail avec un large public lors d’une exposition en ligne sur le site Web de l’ICTJ. Le Centre fera office d’accompagnateur dans la présentation et la promotion de leurs travaux sur les plateformes en ligne de l’ICTJ.

Les activités du Wide Awake Art continuerons le 23 mars 2022 avec un séminaire sur « l’Art & la Commémoration de garantie de non-répétition » à Gaafour, Siliana, en partenariat avec l’association «Nabil Barakati, Martyr de la liberté». À l’ordre du jour, des échanges avec les membres de l’association et projection d’un documentaire du ICTJ en relation avec l’histoire de Nabil Barakati. Sans oublier la visite de l’exposition de Salma Ferieni le 24 mars « la Flamme Germe » et l’exploration de la scène artistique tunisienne pour le dernier jour à savoir l’exposition artistique B7L9, la fondation Kamel Azaar et l’espace Mouhit afin de clore ce programme en beauté.

Tekiano avec communiqué