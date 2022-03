Concours “Carthage Innov’Startup2.0”: Les Étudiants Entrepreneurs du PEEC en compétition

L’Université de Carthage lance la seconde édition du concours « Carthage Innov’Startup2.0 ». Ce concours supporté par le Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage PEEC est créé en janvier 2019 dans le cadre d’un projet Erasmus+ SALEEM. Il est lancé dans le cadre du Projet d’Appui à la Qualité Practice Jawda (PAQ-DGSU) financé par la Banque Mondiale.

Ce concours met en compétition plus de 200 étudiants ayant obtenu le statut national d’étudiant entrepreneur SNEE, conformément à la Circulaire 42-2019 du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et qui disposent d’une idée de projet, comptent créer une entreprise durant leur parcours académique ou après l’obtention de leur diplôme.

Les étudiants entrepreneurs ont été sélectionnés durant les mois de Janvier et Février 2022 devant des jurys composés d’enseignants universitaires et d’experts du milieu socio-économique, et ce dans le but, aussi bien de suivre le programme d’accompagnement offert par le PEEC que de participer au concours « Carthage Innov’Startup2.0 » financé grâce à un fonds d’appui à la qualité et à l’employabilité.

Le concours démarre avec un bootcamp du 24 au 26 Mars 2022 à la Cité des Sciences à Tunis, réunissant les étudiants entrepreneurs, leurs référents-encadrants académiques, avec des experts en entrepreneuriat, des professionnels et des représentants de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Un riche programme a été concocté sur les trois jours, pour allier entre différentes conférences en Innovation, Design Thinking, Loi relative aux Startups et des ateliers en Team building, Lean startup, Découverte du client, Customer Ecosystem, Minium Viable Poduct, Businessmodel, Go-To-Marketstrategy, Profil entrepreneur, Leadership, Pitching etc.

Le concours « Carthage Innov’Startup» en sa seconde édition sera l’occasion de cultiver l’audace et la fibre entrepreneuriale des étudiants en contribuant à la création et au développement d’entreprises innovantes qui ont le potentiel d’avoir un impact positif sur notre réalité, notre qualité de vie et notre environnement. Il offre la possibilité d’accompagner cette future génération d’entrepreneurs pour propulser ses idées, concrétiser ses projets d’affaires et surtout contribuer à leur pérennisation.

Le bootcamp sera suivi par des formations complémentaires et un programme d’accompagnement répondant aux besoins spécifiques des candidats.

La demie finale de ce concours est prévue pour la fin du mois de Mai 2022et permettra de choisir les 10 meilleurs projets qui seront accompagnés par leurs référents académiques et des mentors professionnels pour se présenter à la finale prévue pour fin Juin 2022.

Les jurys de sélection de la demi-finale et de la finale seront composés d’universitaires et d’experts représentants des acteurs actifs dans l’écosystème entrepreneurial tunisien. Les lauréats se verront attribuer des prix offerts à la fois par l’Université de Carthage et ses partenaires sponsors de l’évènement.

