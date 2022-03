Tunisie – grève: Grève générale des médias publics le 2 avril, pourquoi?

Le Syndicat national des journalistes tunisiens, SNJT informe qu’une grève générale nationale et présentielle aura lieu samedi 2 avril 2022 dans les établissements médiatiques publics, à savoir la Télévision tunisienne, la Radio tunisienne, l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) et la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Edition SNIPE- La Presse.

Les modalités d’organisation des activités lors de la grève seront communiquées à la télévision et radio tunisiennes, à la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Edition Snipe et à l’Agence Tunis Afrique Presse.

Pourquoi les médias publics Tunisiens vont faire grève ?

La vacance prolongée à la tête de ces établissements, le retard dans le versement des salaires et l’absence de réformes structurelles constituent autant de raisons qui motivent cette grève, indique Yassine Jelassi, président du SNJT lors d’une conférence qui s’est déroulée mercredi 23 mars 2022.

Il a également, évoqué les atteintes répétées au droit syndicat à l’établissement de la télévision tunisienne où des journalistes sont convoqués devant le conseil de discipline pour avoir réclamé leurs droits.

Concernant l’affaire du correspondant de Mosaïque FM Khelifa Guesmi, le président du SNJT a souligné que son arrestation est contraire aux dispositions des décrets-lois 115 et 116. La comparution de trois journalistes sur la base de la loi antiterroriste constitue une franche violation de la liberté d’expression, a-t-il relevé.

