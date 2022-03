Earth Hour Tunisia 2022: Eteignons les lumières, une heure pour la planète

Earth Hour ‘Une heure pour la planète ‘est une manifestation annuelle organisée à la fin du mois de mars à l’initiative du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) depuis sa première édition en 2007 à Sidney. Earth Hour est le plus grand mouvement écologiste au monde, un événement qui appellent à la mobilisation des gens pour s’unir dans la lutte contre le changement climatique et pour opter pour les énergies renouvelables.

Earth Hour consiste à couper les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure afin de promouvoir l’économie de l’énergie et, par conséquent, réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Chaque année Le Mouvement international lance une thématique sur laquelle l’événement communique. La Biodiversité est la thématique de Earth Hour depuis 5 ans.

A l’initiative du Fonds Mondial Pour la Nature Bureau de Tunis North Africa (WWF NA) et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), la Tunisie à son tour, a éteint et pour la première fois la lumière en 2013 pendant une heure, lors de la première édition d’Earth Hour qui a eu lieu principalement à la place du 14 janvier à l’Avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis.

En 2020, l’événement aura dû être célébré à Tozeur avant que les préparatifs aient arrêtés à J-15 à cause de la pandémie COVID -19. Pendant 2 ans successifs (2020 et 2021), Earth Hour a été célébré en ligne.

Environ 10 associations en moyenne qui célèbrent Earth Hour dans leurs régions, chaque année à Gafsa, Gabes, Sfax, Korba, Slimen, Rades, Le Kram, Tunis, etc.

Le bureau du Fonds mondial pour la nature, WWF Afrique du Nord et Earth Hour en collaboration avec le Théâtre de l’opéra de la cité de la culture organisent “Earth Hour 2022” . L’événement aura lieu le samedi 26 mars à la cité de la culture. Le mini show d’Earth Hour commence à 19h.

Programme de Earth Hour Tunisia 2022, samedi 26 mars à la cité de la culture de Tunis :

14 h – 18 h : Sensibilisation assurée par les bénévoles et l’équipe de l’événement

16h00 – 18h00 : Panda Talk – Impact du changement climatique et de la consommation

d’énergie sur la biodiversité.

19h – 21h30: Mini show de Earth Hour, Parking – la cite de la culture Chedli Klibi

19h30-20h : Préparation des Bougies et show Guitare (Volontaires et équipe)

20h-20h30 : Allumer les bougies

20h30 -21h30 : Eteindre les lumières et Show de Musique de la Rue

Pour plus d’informations, visitez le site www.earthhour.org pour découvrir ce qui se passe à l’occasion de Earth Hour dans différents endroits du monde.

