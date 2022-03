Le salon des études en France et en Europe: les 25 et 26 Mars 2022 à l’IFT

Campus France Tunisie et Estudiant Events organisent « Le salon des études en France et en Europe » les vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 à l’Institut français de Tunisie. Ce salon est organisé sous l’égide de l’ambassadeur de France M. André Parant et M. le ministre de l’enseignement supérieur Moncef Boukthir.

Au programme, des billets d’avion et des cadeaux à gagner, des conférences et une quarantaine d’exposants ; des universités et écoles françaises. Des établissements tunisiens proposant des diplômes français participeront également au salon aux côtés de quelques pays européens et d’agences de services et de promotion de l’enseignement supérieur en France et en Europe.

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration – OFII France, Business France, le Centre de langue de l’IFT et Erasmus+ marqueront également leur présence à ce salon ouvert au grand public.