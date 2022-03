Mondial Qatar 2022: Tunisie vs Mali, liens streaming pour regarder le match du 25 mars

La Tunisie affronte le Mali vendredi 25 mars 2022 dans le cadre d’un la première manche de sa double confrontation avec le Mali pour les qualifications au Mondial Qatar 2022. Le match Tunisie vs Mali est prévu à 18H au stade du 26 mars à Bamako.

Les aigles de Carthage se trouvent depuis jeudi dans la capitale malienne, sans Wahbi Khazri et Dylan Broon, blessés. La sélection tunisienne espère réaliser un résultat positif et aborder avec sérénité le match retour à Radès, le 29 mars 2022, et fêter une 6e participation au mondial après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018. Le match sera dirigé par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.

Le match Tunisie vs Mali sera transmis en direct live sur les chaines Watania 1, SSC 3, L’Equipe Live et FIFA TV. Liens streaming du match Tunisie vs Mali sur la watania 1 http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89 et FiFA TV https://www.youtube.com/fifa

Tekiano