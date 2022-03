Tournée “24 parfums” de Mohamed-Ali Kammoun: Les prochaines dates du spectacle mosaïque

Le spectacle “24 parfums” de l’artiste Mohamed-Ali Kammoun est de retour après deux années d’absence, avec de nouveaux parfums dans une tournée entamée au Nord-Ouest de la Tunisie dans le cadre de la clôture du festival SiccaJazz 2022, un voyage onirique qui a mis le feu au centre d’arts dramatiques et scéniques du Kef.

Le compositeur et pianiste tunisien Mohamed-Ali Kammoun revient au devant de la scène avec une nouvelle tournée du projet “24 parfums” qui a débuté ainsi le 20 mars au Kef. L’artiste et son groupe se sont rendus par la suite au sud de la Tunisie, à el Hamma précisément, pour présenter le spectacle le 24 mars dans le cadre de la clôture du Festival international d’El Hamma.

Ces 24 parfums ont présenté de nouveaux parfums issus du nord-ouest du pays « frigua » et notamment des parfums sud, appelant aussi sur scène la musique soufie et le mezoued. Deux nouveaux tableaux (chorégraphie/ créations visuelles) qui ont été ajoutés à ce spectacle par le directeur de la création visuelle du projet Raouf Karray épaulé par Ahmed Khlifi pour le volet animation, ainsi que par Oumaima Mannai pour la chorégraphie.

Un spectacle mosaïque, dans lequel nous retrouvons toutes les strates qui ont formé la musique tunisienne et les repères des différentes régions et qui s’adapte aisément à la scène et différentes catégories de public.

Les arrangements portent l’empreinte du compositeur Mohamed-Ali Kammoun qui s’est vue prendre des dimensions toutes singulières. Des dimensions octroyées en l’occurrence par une trentaine d’artistes d’une moyenne d’âge entre 25 et 30 ans la plupart et dont le travail fut exceptionnel.

Les prochaines dates de la tournée du spectacle « 24 parfums » en Tunisie sont : 16 avril : Théâtre Municipal de Sfax 10 mai : Théâtre de l’opéra à Tunis 12 mai : Yasmine Médina Hammamet

Le projet « 24 parfums » a été réalisé sur une durée de 4 ans, de 2016 à 2020 puis a été repris en 2021/2022. Il s’est articulé en 3 phases : collecte de terrain, création contemporaine et documentation.

Cette nouvelle édition post-covid du spectacle « 24 parfums » est soutenue par le fond « Tfanen-Tunisie créative », financée par l’union européenne et mise en œuvre par l’association « l’art rue ».

