Dream City 2022 de retour à l’automne à la Médina de Tunis

L’association culturelle tunisienne L’Art Rue informe que l’événement artistique Dream City sera de retour en 2022. La 8ème édition de Dream City aura lieu du 30 septembre au 9 octobre 2022 avec une programmation construite autour d’œuvres de création en dialogue avec la ville et ses habitants.

La programmation de Dream City 2022 a été élaborée lors de longs temps de résidence, d’oeuvres en diffusion qui résonnent et font écho aux créations et comme toujours des temps de débat, d’échanges et de réflexion. Elle sera annoncée au printemps 2022.

Le festival d’art dans la cité Dream City aura lieu du 30 septembre au 9 octobre 2022 dans la ville de Tunis.

Dream City est un festival d’art dans la cité créé à Tunis en 2007 et qui ensemence tous les 2 ans la médina de cette ville d’œuvres issues d’un processus de fabrication artistique de plus d’un an.

L’Art Rue est l’association fondatrice et organisatrice du festival Dream City. C’est un espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures situé au coeur de la médina de Tunis, dans le souk el Blatt.

La billetterie de Dream City ouvre en prévente deux semaines avant le début du festival, cette année en septembre 2022.

