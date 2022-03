Hommage à l’acteur français Jean-Paul Belmondo par la Cinémathèque Tunisienne

La cinémathèque Tunisienne rend hommage en partenariat avec l’Institut français de Tunisie à l’acteur français Jean-Paul Belmondo récemment disparu. L’accès à des films dans lesquels l’acteur a brillé sera gratuit à l’occasion à la Salle Tahar Chériaa de Cité de la Culture de Tunis du 29 mars au 01 avril 2022.

Jean-Paul Belmondo aka Bébel est un acteur et producteur français décédé le 06 septembre 2022 à l’âge de 88 ans à Paris. Acteur phare de la “Nouvelle vague” au cours des années 60 en France, il s’est fait connaitre à travers des films policiers, comédies et films d’aventures aux nombreuses cascades, mais a aussi participé à plusieurs films d’auteur.

Parmi ses films les connus on trouve Un singe en hiver, Le Magnifique, À bout de souffle, Le Professionnel, Peur sur la ville, L’Homme de Rio, Pierrot… Un hommage national avait été rendu en France à l’artiste après son décès.

Programme des films hommage à Jean-Paul Belmondo:

Mardi 29 mars 2022: 18h30 : LÉON MORIN, PRÊTRE, dir. Jean-Pierre Melville, 1961, France, 130′

Synopsis : Durant l’occupation, dans une ville de province, la jeune veuve de guerre d’un juif communiste, mère d’une fillette, défie un prêtre sur le terrain de la religion. Certaine de sa rhétorique, les réponses du prêtre la déconcertent pourtant. Peu à peu, elle perd pied. Chaque nouvelle rencontre avec ce prêtre la rapprochera de la conversion. Sa résistance cédera devant le travail de la grâce. Une amie lui ouvrira involontairement les yeux sur l’une des raisons de sa conversion : l’Abbé Morin est beau.

Mercredi 30 mars 2022: 18h30 : LE DOULOS, dir. Jean-Pierre Melville, 1962, France, 108′

Synopsis : À sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et, consumé par le désespoir, tue le receleur chez qui il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l’aide de Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la police.

Jeudi 31 mars 2022: 16h00 : PIERROT LE FOU, dir. Jean-Luc Godard, 1965, France, 110′

Synopsis : Ferdinand, marié à une femme riche, s’ennuie. Au cours d’une soirée, il rencontre Marianne, une étudiante qu’il a connue cinq ans auparavant. Délaissant son épouse, il s’entiche de la belle et s’installe avec elle. Mêlée à des affaires louches, Marianne contraint le couple à entrer dans la clandestinité.

18h30 : L’HOMME DE RIO, dir. Philippe Broca, 1964, France, 110′

Synopsis : Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes.

Vendredi 1er avril 2022: 16h00 : À BOUT DE SOUFFLE, dir. Jean-Luc Godard, 1960, France, 90′

Synopsis : Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées…

18h30 : PEUR SUR LA VILLE, dir. Henri Verneuil, 1975, France, 120′

Synopsis : Un soir, une femme habitant une tour à Paris reçoit l’appel d’un homme qui menace de lui rendre visite. Un peu plus tard, on sonne à sa porte. Terrorisée, elle fait un malaise et se tue en tombant par la fenêtre. Le commissaire Letellier est chargé de l’enquête. Mais le policier est davantage préoccupé par Marcucci, un truand qu’il cherche à arrêter depuis deux ans suite à un braquage. Letellier est rapidement contacté par un certain Minos : l’homme lui annonce être responsable de la mort de la victime de la tour, et vouloir supprimer les femmes à la vie sexuelle dépravée.

