HUAWEI facilite la vie quotidienne durant le mois de Ramadan

Entre le lever et le coucher du soleil, les Tunisiens doivent réussir de nombreux défis en faisant attention à leur santé, leur famille et leur travail. Huawei aide ses clients à relever ces défis pour assurer un Ramadan 2022 réussi.

Tout d’abord, Ramadan est le mois de partage par excellence : nous partageons de bons moments avec la famille, les collègues, les amis et nous vivons des moments exceptionnels dans nos maisons comme à l’extérieur.

C’est pourquoi nous avons besoin de notre appareil photo et nous avons besoin de mémoriser ces moments avec la haute technologie. La série HUAWEI Nova facilite la prise de photos de qualité pour des moments ramadanesque uniques. La série HUAWEI Nova propose également des effets de beauté pour les selfies, afin de rendre les tons de peau et les textures plus authentiques et naturels face à des sources de lumière et des arrière-plans complexes.

Ramadan est aussi le mois du changement de mode de vie. Avec le changement d’habitudes, nous avons besoin d’un partenaire de santé capable de surveiller en continu et en temps réel l’oxygène du sang (SpO2), le sommeil, le niveau de stress, etc. La Huawei GT3 est doté de la technologie HUAWEI TruSleep™ 2.0, une des meilleures technologies de surveillance du sommeil.

En outre, travailler pendant le Ramadan nécessite un bon partenaire également pour garantir plus de résultats et plus d’efficacité au temps optimal. Avec son confort visuel, la rapidité de son processeur, l’autonomie de sa batterie et la rapidité de sa recharge, le Matebook 14 accomplit sa mission surtout dans le cadre exceptionnel du travail ramadanesque.

Pour tous les besoins du mois sacré, Huawei proposera un programme spécifique avec de nombreuses surprises pour de multiples produits. Le programme du Ramadan comprend une campagne promotionnelle et un lancement de produits et de plein d’autres surprises pour les achats hors ligne et en ligne.

