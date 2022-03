Mondial Qatar 2022: Tunisie vs Mali, liens streaming pour regarder le match du 29 mars

La Tunisie affronte le Mali mardi 29 mars 2022 dans le cadre du match retour qualificatif à la coupe du Monde Qatar 2022. Le match Tunisie vs Mali est prévu à 20H30 au stade olympique de Radès.

La tension est palpable dans toute la Tunisie à l’occasion de ce match décisif qui permettra en cas de victoire, la qualification des aigles de Carthage pour la 6ème fois de leur histoire à la coupe du monde de football.

Le match Tunisie vs Mali sera transmis en direct live sur les chaines Watania 1, SSC HD 6, L’Equipe Live et FIFA TV. Liens streaming du match Tunisie vs Mali sur la watania 1 http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89 et FiFA TV https://www.youtube.com/fifa

