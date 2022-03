Tunisie – Météo : Ciel partiellement nuageux et des pluies éparses et locales aujourd’hui 29 mars 2022

Le temps est marqué, durant les premières heures du mardi par le phénomène de brouillard, notamment dans les régions basses et limitrophes des barrages et forêts, ainsi que près des côtes, réduisant la vision horizontale.

Le ciel sera ensuite, partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des pluies éparses et locales attendue pendant la nuit dans certaines régions du Nord et de l’Ouest.

Vent fort près de côtes et sur les hauteurs, atteignant près de 60km/h. Mer agitée et à très agitée.

Les températures seront en hausse. Les maximales varieront entre 22 et 27 degrés, au Nord, au Centre et aux côtes du Sud-est, et entre 28 et 33 degrés ailleurs.