Ramadan 2022 : Les feuilletons “Harga” et “Kan Ya Makanech ” en streaming sur Watchnow

Les deux feuilletons tunisiens phares de la Télévision nationale Tunisienne (la Watania 1) à savoir “Harga ” de Lassaâd Oueslati et “Kan Ya Makanech” de Abdelhamid Bouchnaq, seront diffusés en ce ramadan 2022 après la rupture du jeûne sur la chaine nationale mais seront aussi accessibles en streaming.

En effet, la Télévision Tunisienne a signé un contrat de coopération et de partenariat avec la plateforme streaming ‘Watchno’w pour diffuser la deuxième saison de ces deux feuilletons ramadanesques tunisiens qui ont enregistré l’année dernière des records d’audience.

A noter que le contenu de cette nouvelle plateforme de streaming sera gratuit lors de son lancement, durant les premiers jours du ramadan 2022, via un site web et des applications mobiles, assurant un visionnage agréable sans interruption et publicités. De ce fait, les téléspectateurs ne doivent pas s’attendre à trouver les deux feuilletons tunisiens de la Watania 1 “Harga ” et “Kan Ya Makanech” sur Youtube.

I.D.