Tunisie – météo : Pluies orageuses attendues

Des pluies orageuses sont attendues, jeudi 31 Mars 2022 sur différentes régions de la Tunisie. Les précipitations seront abondantes sur le nord et le centre avec chute de grêles et apparition de la foudre par endroits.

Le vent soufflera fort près de côtes et lors de la formation de cellules orageuses. Au sud, le vent sera accompagné de phénomène de sable. La mer sera très agitée

Les températures maximales se situeront entre 13 et 17 degrés au nord et aux hauteurs, et entre 20 et 26 degrés ailleurs. Elles atteindront les 28 degrés à l’extrême nord.