Poste Tunisienne: Emission d’un timbre-poste à l’occasion du 60ème anniversaire de la STEG

A l’occasion du 60ème anniversaire de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), la Poste Tunisienne (PT) émettra, le 3 avril 2022, un timbre-poste mettant en valeur le rôle stratégique de cette entreprise dans le développement de l’économie nationale et l’approvisionnement du pays en électricité et en gaz naturel.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 03 avril 2022.