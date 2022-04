Sousse : Rouverture du parc Boujaâfar

La municipalité de Sousse a organisé une manifestation festive d’inauguration du parc Boujaâfar situé dans le prolongement de la corniche, pour dévoiler sa récente requalification dans le cadre du PDUI en présence de M. Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie, de Dr Med Ikbel Khaled, Maire de Sousse, de Mme Sarra Karoui, Vice-maire de Sousse et Présidente du PDUI, de Mme Samia Loussaief, Directrice Générale des programmes communaux au Ministère de l’Intérieur, de responsables institutionnels, des élus locaux, de la société civile locale et de l’équipe d’experts engagé dans la mise en œuvre de ce programme.

La municipalité de Sousse poursuit sa stratégie de développement de la ville et a organisé une conférence de presse au parc Boujaâfar pour présenter les résultats et recommandations de la première phase du Programme de Développement Urbain Intégré de la ville de Sousse, le PDUI, ainsi que pour communiquer sur le démarrage et l’approche retenue pour la deuxième phase de cet ambitieux programme. Le PDUI a été mené dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République tunisienne et la Confédération suisse.

Le parc Charles nicole, communément appelé jardin aux oiseaux ou jardin boujaafar a rouvert ses portes après plus de 2 ans de fermeture. Ce parc, est un symbole de tolérance et de fraternité entre les religions. Il a été légué par feu Ichoua Ghouila Houri, un juif natif de Sousse.

Tekiano avec communiqué