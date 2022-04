Horaires des nouveaux feuilletons tunisiens diffusés sur El Hiwar, El Watania 1 et Attessia

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les horaires des nouveaux programmes et feuilletons tunisiens diffusés sur El Hiwar Ettounsi, El Watania 1 et Attessia TV durant Ramadan 2022, et attendus par les téléspectateurs tunisiens.

Horaires des principaux programmes et feuilletons tunisiens de la Watania 1 durant Ramadan 2022

– Feuilleton “Kan Ya Makanech” , 19H (après la rupture du jeûne)

– Caméra Cachée 2022 : 19H50

– Feuilleton “Harga 2” : 20H20

– Emission “Layalina”: 22H

Horaires des principaux programmes et feuilletons tunisiens d’El Hiwar Ettounsi durant Ramadan 2022

– Feuilleton “Foundou 2” : 19H (après la rupture du jeûne)

– Feuilleton “Baraa”: 20H

Horaires des principaux programmes et feuilletons tunisiens d’Ettassia TV durant Ramadan 2022

– Sitcom “Balass”: 19H (Après la rupture du jeûne)

– Feuilleton “13, rue Garibaldi” : 19H30

