JCC 2022: Sonia Chamkhi, directrice de la 33e édition des journées cinématographiques de Carthage

La réalisatrice et auteure tunisienne Sonia Chamkhi est nommée directrice des JCC 2022, 33ème édition des Journées cinématographique de Carthage. Elle succède au réalisateur Ridha Béhi, qui a dirigé les deux précédentes éditions des JCC.

Sonia Chamkhi est titulaire d’un doctorat en cinéma, audiovisuel et télévision de l’université Panthéon-Sorbonne. Elle est chercheuse en Cinéma et maitre de conférences à l’ESAC, Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth.

Elle a à son actif plusieurs courts-métrages et des documentaires à l’instar de “Borderline” (2008), “L’Art du Mezoued” (2010), “Militantes” (2011). Son long-métrage “Narcisse” ou “Aziz Rouhou” (2016) lui a valu plusieurs prix à l’échelle internationale.

En qualité d’écrivaine, Sonia Chamkhi a publié deux romans, “Leïla ou la femme de l’aube” (elyzad, 2008), son premier roman pour lequel elle a reçu en Tunisie les prix Zoubeïda B’Chir 2008 de la création féminine et le Comar 2009 du premier roman. Son deuxième roman “L’homme du crépuscule” est édité chez les éditions Arabesques en 2013.

Autour du cinéma, elle a écrit l’essai ‘Cinéma tunisien nouveau : parcours autres, Tunis’ chez Sud Éditions en 2002 et ‘Le cinéma tunisien à la lumière de la modernité : études critiques de films tunisiens (1996-2006)’ (2009). Elle est membre du parlement des écrivains francophones.

