Une nouvelle agence officielle Peugeot inaugurée au Kram

Le Groupe STAFIM, incontestablement le plus GRAND réseau de concessions automobiles en Tunisie, vient d’inaugurer sa nouvelle Agence agréée Peugeot et réparateur multimarque située au Lac 3, plus précisément dans la Zone industrielle Khaireddine au Kram.

Présidée par M. Abderrahim Zouari, Vice-président du Groupe Stafim, l’inauguration officielle s’est déroulée en présence de Mme LIMEM, Maire de la Goulette, Mme Mejda REKIK, Gérante de la Société Auto-Confiance, les associés de l’agence, des responsables du Groupe Stafim et Stellantis ainsi que des clients et professionnels de différents secteurs.

Mr ZOUARI a précisé dans son discours : ‘’ Nous sommes fiers de compter cette nouvelle agence parmi le grand réseau STAFIM car elle a su répondre parfaitement aux exigences du constructeur à tous les niveaux. Nous sommes donc certains qu’elle saura également bien accueillir nos clients dans ce bel écrin qui représente notre volonté à bien accueillir et satisfaire nos clients, que ce soit au niveau vente de véhicules neufs, que l’après-vente multimarque et vente de pièces de rechange ‘’

Mme LIMEM, La Maire de la Goulette a félicité Auto-confiance pour la qualité des installations mis en place à cette nouvelle agence et a encouragé vivement de tels investissements dans la région.

Cette nouvelle agence s’étend sur une superficie totale de presque 700 m2, elle dispose de showroom de vente de véhicule Peugeot, d’un centre de réparations multimarque ( Peugeot, Opel et Citroën ) qui est composé d’un atelier de carrosserie et mécanique, équipé de cabine de peinture et de four ainsi qu’un magasin de pièces de rechange d’origine et ce, conformément aux standards internationaux du constructeur Stellantis.

L’agence Auto-Confiance compte aussi sur son équipe composée d’une vingtaine d’employés formée et motivée à bien servir ses clients particuliers et entreprises et les clients flottes (Taxis, louages…) de la région.

Soucieux du pouvoir d’achat du client Tunisien, l’agence propose aussi la gamme complémentaire Eurorepar qui est disponible à un prix compétitif, tout en préservant la qualité et la garantie constructeur.

Actuellement le réseau STAFIM compte le plus GRAND réseau en Tunisie avec 56 points de vente repartis sur toute la Tunisie. Ce développement sur tout le territoire Tunisien a pour volonté de se rapprocher de ses clients afin de mieux les servir.

Communiqué