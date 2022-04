Attention! Des lots de chocolat Kinder Surprise sont porteurs de la bactérie Salmonelle

Des lots de chocolat Kinder Surprise et Schoko Bons sont porteurs de la bactérie Salmonelle. Le groupe italien Ferrero a rappelé des lots d’œufs en chocolat Kinder fabriqués en Belgique qui sont suspectés d’être porteurs de la bactérie salmonelle.

Mardi 05 avril 2022, 21 cas de salmonellose ont été recensés en France et 63 personnes sont infectés au Royaume-Uni. La plupart des personnes infectés en France sont des enfants, avec un âge médian de 4 ans indique Santé publique France, dont 8 ont été hospitalisés.

Il précise que les produits suspectés de porter la bactérie salmonelle sont Kinder surprise Maxi, Schoko-Bons et Kinder Mini Eggs. Ces produits sont tous fabriqués dans une même usine à Arlon, en Belgique.

La salmonelle se développe dans des aliments d’origine animale contaminés et consommés crus ou peu cuits. La salmonellose est une maladie provoquée par la bactérie « Salmonella ». L’infection aux salmonelles se caractérise par des troubles gastro-intestinaux.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit les symptômes de l’infection aux salmonelles, comme une apparition brutale de fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et parfois des vomissements.

Ces malaises apparaissent de 6 à 72H après avoir mangé le produit contaminé et durent de deux à sept jours. La plupart des cas guérissent spontanément, chez les très jeunes patients et les personnes âgées cela peut devenir grave.

Si les lots de chocolat Kinder Surprise porteurs de la bactérie Salmonelle sont rappelés par la société mère dans les pays européens, en Tunisie, les pays maghrébins et plusieurs pays africiains, le produit arrive souvent via des circuits illégaux et non contrôlés. C’est donc de la responsabilité des parents d’inspecter ce que consomme leurs enfants au risque de contracter cette bactérie mortelle chez les plus jeunes.

I.D.