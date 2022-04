Club Afrique Développement: Lancement du programme de soutien aux femmes entrepreneures SUFAWE en zone CEMAC

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et la Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB Cameroun) ont organisé ce mardi 29 mars 2022, le lancement officiel en zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) du Programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures SUFAWE « STAND UP FOR AFRICAN WOMEN ENTREPRENEURS », sous le parrainage et avec la présence effective de Son Excellence M. Louis Paul MOTAZE, Ministre des Finances du Cameroun. Plus de 300 entreprises du Cameroun, du Gabon, du Congo, du Tchad, de Tunisie, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, d’Egypte et du Maroc y ont pris part.

Ce programme est une opération inédite, portée par la SCB Cameroun en synergie avec Attijari bank Tchad, l’Union Gabonaise de Banque, le Crédit du Congo, et en collaboration avec Dar Al Moukawil (maison de l’entrepreneur), qui est un dispositif dédié à l’accompagnement des TPE marocaines, porteurs de projets, auto-entrepreneurs, clients ou non de la banque, ainsi que Dar Al Macharii (maisons des projets), même concept créé par Attijari bank Tunisie.

Les femmes entrepreneures bénéficiaires de l’initiative SUFAWE, présentes à cette occasion, auront l’accès aux services du Club Afrique Développement, aux corridors d’affaires, et aux différents programmes de soutien et de promotion du groupe Attijariwafa bank.

M. Alexandre BEZIAUD, DG de la SCB Cameroun a déclaré que « le Programme SUFAWE, est une émanation est une émanation du Club Afrique Développement et ses activités, visant à accroître à accroître le potentiel féminin dans les affaires, en contribuant à rendre encore plus efficace leur contribution à l’éclosion économique du Continent. »

Mme Mouna KADIRI, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank a rajouté que « cette initiative SUFAWE apporte, dans son fondement, le réseau et les corridors d’affaires et d’informations fiabilisés pour soutenir les entreprises en devenir ; qu’elles soient formelles ou informelles, et promouvoir les entreprises souhaitant développer leurs débouchés et leurs opportunités de croissance. »

Pour Mme Nicole NDOUBAYO, DGA de l’Agence Nationale de l’Investissement et de l’Exportation –Tchad « Un accent particulier doit être mis sur les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, le e-commerce et le secteur technologique ».

Selon Mme Annick MONGO, DG de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement du Congo « toutes les femmes d’affaires du Congo sont dans le secteur informel et le défi du SUFAWE est de former ces dernières en langues étrangères et les réunir dans un réseau ; tout en s’adaptant aux réalités de tous les pays d’Afrique et amener les femmes vers une grande bancarisation ».

« A terme, le programme devrait permettre d’établir un écosystème favorable aux entrepreneures féminins, en s’appuyant sur trois (03) leviers importants, à savoir : (i) cultiver les talents ; (ii) permettre aux entrepreneures et startuppers d’accéder à des financements ; (iii) concevoir des politiques favorables à l’entrepreneuriat et mettre en place des infrastructures de facilitation. » a souhaité M. Louis Paul MOTAZE, Ministre des Finances du Cameroun.

Au cours de la manifestation, les intervenants ont débattu du thème : « Business Women, Enjeux et opportunités de croissance en Afrique » avec la participation de figures de proue de l’entrepreneuriat féminin au Cameroun et dans les pays de la région CEMAC, Mme Kate FOSTO, PDG de Telcar Cocoa et ambassadrice du programme SUFAWE a partagé sa longue et riche expérience dans l’entrepreneuriat. Elle a invité ses pairs à ‘’briser le plafond de verre, être honnêtes et à être dignes de confiance en honorant les engagements’’.

Durant ces échanges, Mmes Valérie NEIM, CEO de BRAZZA TRANSACTIONS – Assadya MAHAMAT NOUR, DGA de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique et de la certification Electronique du Tchad, Aicha SALEM DAMANE, PCA de la Maison de la Femme du Tchad et Carine ANDELA, entrepreneure sociale et promotrice du « Made in Cameroun » ont mis en lumière la position inclusive la Femme d’affaires africaine face aux défis de croissance de l’Afrique ; sur les volets sociaux, économiques, financiers, sanitaires et environnementaux.

Ce lancement du programme a mobilisé plus de 250 femmes d’affaires, avec une importante délégation camerounaise de femmes d’affaires rurales et TPE venues de Sangmelima, Obala, Garoua, Bafoussam, Buea, Nkongsamba pour présenter leurs attentes pour cette initiative. Plus de 100 rendez-vous d’affaires ont eu lieu durant cette journée. D’autres sous format digital se poursuivront sur la plateforme du Club Afrique Développement (clubafriquedeveloppement.com).

Pour rappel, le programme SUFAWE est une initiative du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, visant la promotion de l’entrepreneuriat féminin sur le Continent, fer de lance de la croissance et du développement, à travers notamment l’intégration dans les corridors d’affaires du réseau des banques du Groupe présent dans 16 pays en Afrique, l’accompagnement et la structuration des projets des femmes entrepreneures, et l’exploitation des outils et des services du Club Afrique Développement pour la création d’opportunités d’affaires et de valeur ajoutée.

À cet égard, le groupe Attijariwafa bank, la BAD (Banque Africaine de Développement), et plusieurs associations patronales féminines ont signé, ont signé en 2019, à l’occasion de la 6ème édition du Forum International Afrique Développement à Casablanca, une convention de partenariat portant sur l’accompagnement des femmes entrepreneures africaines.

Cette mission du Club Afrique Développement est la 32ème du genre sur le Continent depuis la création du Club Afrique Développement en 2016. La SCB Cameroun, à travers le CAD Cameroun, poursuit son engagement au service des entreprises camerounaises et en faveur de la promotion des opportunités de développement à l’échelle du pays et de l’Afrique.

À propos du Club Afrique Développement

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank est une plateforme fédérant les communautés d’affaires, dirigeants, représentants publics en vue de catalyser les opportunités d’affaires, de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du Continent. Le CAD compte aujourd’hui près de 3000 membres actifs d’Afrique et des pays partenaires.

