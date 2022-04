Tunisie – Météo : Légère hausse des températures

Une légère hausse des températures est prévue, mardi, 5 avril 2022. Les températures maximales sont situées entre 17 et 22 °C dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 23 et 30 °C dans le reste des régions et atteindront 38°C à El Borma et Borj Al Khadhra avec vent de sirocco.

Un vent fort soufflera prés des côtes nord et sur le sud ouest où il sera accompagné de phénomènes de sable et la vigilance doit être de mise. La mer sera très agitée dans le nord et agitée sur les côtes Est.

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions à densément nuageux sur le nord avec possibilité de pluies faibles et locales.