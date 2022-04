Xiaomi a lancé le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro 5G en Tunisie (caractéristiques)

Xiaomi annonce le lancement officiel du Redmi Note 11 Pro et du Redmi Note 11 Pro 5G en Tunisie. Relevant le défi d’apporter des spécifications et des caractéristiques encore plus fortes, la série Redmi Note 11 avec les deux nouveaux membres apporte de puissantes mises à niveau à son système de caméra, sa vitesse de charge, son écran et son SoC, rendant les performances des smartphones de niveau phare plus accessibles qu’auparavant.

Un appareil photo phare pour des photos exceptionnelles

Le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro sont équipés de capteurs primaires de 108 Mpx, ce qui vous permet de capturer et de partager des moments de votre vie en haute résolution et avec des détails plus vrais que nature.

Utilisant le capteur Samsung HM2 avec une grande taille de capteur de 1/1,52″, l’appareil photo principal exploite la technologie de regroupement de pixels 9-en-1 ainsi que le double ISO natif pour offrir des images incroyables avec une gamme dynamique et des performances chromatiques plus élevées, avec d’excellents résultats même en cas de faible luminosité.

L’appareil photo ultra grand angle de 8 Mpx étend votre perspective avec un angle de vue de 118 degrés, et l’appareil photo macro de 2 Mpx capture les détails les plus fins de très près. De plus, la caméra de profondeur de 2 Mpx du Redmi Note 11 Pro vous permet de créer un effet bokeh naturel pour vos portraits. L’avant du Redmi Note 11 Pro 5G, le Redmi Note 11 Pro dispose d’une caméra frontale de 16MP qui peut capturer des selfies clairs et naturels.

Écran AMOLED DotDisplay FHD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un boîtier à bords plats tendance

Avec un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 360 Hz, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro 5G améliorent votre expérience à l’écran avec des animations plus fluides et des transitions sans décalage, tout en enregistrant des touchers plus précis. Avec une taille d’écran de 6,67 pouces, ces deux modèles sont équipés d’un écran FHD+ AMOLED DotDisplay doté d’une large gamme de couleurs DCI-P3, offrant des couleurs et des détails plus éclatants, tout en atteignant jusqu’à 1200 nits pour garantir la clarté de l’écran même en plein jour.

Ce superbe écran est intégré dans un boîtier à bords plats très tendance. De plus, grâce aux deux haut-parleurs super linéaires situés en haut et en bas du téléphone, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro 5G offrent une expérience de divertissement complète avec un son stéréo immersif pour jouer ou regarder des vidéos.

Des performances rapides et puissantes à toutes les polices

En augmentant ses performances, le Redmi Note 11 Pro 5G est propulsé par le processeur octa-core avancé Snapdragon® 695. Ce chipset offre une connectivité 5G et de superbes performances, grâce à la technologie 6nm de niveau phare et une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,2 GHz . Le Redmi Note 11 Pro est équipé du processeur MediaTek Helio G96 octa-core avancé et d’une mémoire vive pouvant atteindre 8 Go.

De plus, les appareils Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G vous équipent d’une batterie de grande capacité de 5 000 mAh. Parallèlement à cette capacité exceptionnelle de la batterie, le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro bénéficient de la charge turbo 67W de niveau phare de Xiaomi, qui ne prend que 15 minutes pour remplir 50 % de la batterie*.

Prix des smartphones Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G en Tunisie (recommandés) :

Prix Redmi Note 11 Pro 5G en Tunisie

8GB+128GB: 1,369 TND

Prix Redmi Note 11 Pro en Tunisie

6GB+128GB: 1,219 TND

8GB+128GB: 1,289 TND

Caractéristiques Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G :

À propos de Xiaomi Tunisia

La marque Xiaomi est présente sur le marché tunisien depuis 2018. Au-delà de leurs partenariats avec plus de 1000 clients entre détaillants et grossistes sur tout le territoire tunisien, Xiaomi étend activement ses réseaux via les opérateurs mobiles et les distributeurs en ligne pour augmenter la disponibilité de leurs produits dans le maximum de points de vente. Son but ultime est d’établir plusieurs magasins agréés Xiaomi stores à travers le pays.

Tekiano avec communiqué